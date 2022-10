Neuville visera un triplé de victoires au Rallye Catalunya

Salou (Espagne) – Le Belge Thierry Neuville visera une troisième victoire consécutive au prochain Rallye Catalunya. Dans le même temps, il tentera d’aider son équipe à rester dans le match pour le titre entre marques, seul Hyundai pouvant empêcher Toyota de conserver la victoire. Mais le constructeur automobile coréen a perdu 81 points face à ses rivaux. Parmi les coureurs, Kalle Rovanperä de Finlande avait déjà remporté le titre en Nouvelle-Zélande plus tôt dans le mois.

« Ce serait bien d’obtenir une troisième victoire consécutive en Espagne. Nous allons certainement essayer de nous battre devant et de terminer à nouveau sur le podium », a déclaré Neuville, troisième au classement du Championnat du monde.

« Si vous voulez être rapide, vous devez avoir un bon set-up et adapter la voiture. Ensuite, pédalez aussi fort que vous le pouvez. Nous ferons de notre mieux pour assurer un bon résultat à l’équipe », a déclaré le Belge. .

L’équipe fonde également de grands espoirs sur l’Espagnol Daniel Sorda, qui a toujours terminé sur le podium lors de ses six dernières courses à domicile. « Commencer au Rallye d’Espagne est toujours spécial pour moi. C’est ma course à domicile et j’ai toujours été très soutenu par les fans ici », a déclaré Sordo.

Rovanper, dont le record d’Espagne est à la 5e place de l’an dernier, débutera en tant que certain champion du monde. « C’est formidable d’avoir quelques jours de congé pour profiter de ce que nous avons accompli. Mais nous avons encore deux rallyes devant nous où nous voulons donner notre meilleure performance. Le travail n’est pas encore terminé », a déclaré le joueur de 22 ans. Finn, qui a remporté le titre de plus jeune pilote de l’histoire.

En Espagne, Rovanper voulait aider l’équipe à une victoire globale. « C’est notre objectif et ce serait formidable si nous pouvions le faire maintenant. L’Espagne est un bon rallye avec des spéciales rapides et fluides qui se rapprochent de la conduite sur circuit. Cela signifie que vous devez être précis dans la conduite. Quand tu fais bien, c’est super », a ajouté Rovanper, dont le coéquipier espagnol redeviendra octuple champion du monde Sébastien Ogier de France.

Jan erný, qui se bat pour le titre dans la catégorie WRC3, participera également au Rallye de Catalogne. Avant la fin de la série, il était deuxième, avec un point sur le leader finlandais Sami Pajari. Comme le coureur tchèque, Lauri Joona de Finlande est également à la troisième place.

Classement mondial actuel (après 11 des 13 courses) :

1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 237 p., 2. Tänak (Est./Hyundai i20) 173, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 144, 4. Evans (Brit./Toyota Yaris) 116, 5. Kacuta (Japon/Toyota Yaris) 100, 6. Breen (Ir./ Ford Puma) 77, …26. Cais (CZ/Ford Fiesta) 2.

Classement par équipes : 1. Toyota 455, 2. Hyundai 374, 3. M-Sport Ford 224, 4. Toyota NG 112.