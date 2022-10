« Eh bien, je suis à Prague en ce moment », a répondu avec une certaine condescendance le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, lors d’une conférence de presse dans la capitale tchèque lundi, alors que l’Allemagne décidera du sort de ses trois dernières centrales nucléaires. Il n’y a pas longtemps que tu es parti. En moins de 4 heures, le gouvernement de Berlin a annoncé que le réacteur serait opérationnel jusqu’à la mi-avril, puis il a été définitivement « perdu ». Pour les fans de la réaction de tpn, c’est contradictoire au début. Après 55 ans, l’énergie nucléaire en Allemagne est définitivement terminée, mais le soir du Nouvel An, il y a un problème d’électricité non résolu. Peut-être même à cause des pourparlers nucléaires à Berlin, Habeck n’a pas pu trouver d’entretien privé à Prague. Il a finalement répondu aux questions de HN par e-mail.

HN : Y a-t-il une possibilité que la centrale nucléaire continue à fonctionner après mai 2023 ?

La chancelière a pris une décision claire. Jusqu’à ce que je décide de travailler avec ça. Les centrales nucléaires Isar 2, Neckarwestheim et Emsland sont parties jusqu’au 15 avril 2023, soit la date de fin. Nous voulons maintenant emprunter cette voie rapidement, et je vais la promouvoir avec un parti Zelench au Bundestag.

