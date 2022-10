Summer Summer proposera des programmes de toute l’Europe, y compris des stars françaises

Prague – Le nouveau festival international de cirque et de théâtre de Letní Letná proposera des programmes de toute l’Europe du 11 au 31 août à Letenské sady Prague. Depuis la France, considérée comme le « berceau du nouveau cirque », Johann Le Guillerm va imaginer le projet Terces. Le spectacle capricieux sera offert par la compagnie espagnole Compañía de Circo « eia » dans la production de Nuye. Et le Suédois Cirkus Cirkör revient à Letní Letná pour présenter une nouvelle version de Knitting Peace. TK en a été informé au nom des organisateurs par Nikola Lörinczová.

« Afin d’offrir au public la programmation la plus variée et de la plus haute qualité pour le prochain Letní Letné, j’ai voyagé dans certaines parties de l’Europe à la recherche de stars étrangères. Après deux ans, lorsque la nouvelle tournée de cirque a été affectée par la pandémie, nous avons réussi à organiser une grande variété d’options de la scène Europe. La force est dans la diversité, et cette année, les visiteurs de Letenské sady auront une toute nouvelle gamme de divertissements de cirque », a déclaré Jiří Turek, directeur du festival Letní Letná.

Rétrospectivement, le titre du spectacle Le Guillermo signifie « secret » en français. Même son apparence reste un secret, car il recrée toujours certaines de ses apparitions. « Il (Johann Le Guillerm) vient d’un milieu de cirque traditionnel et ne cesse d’expérimenter et de repousser les limites humaines et artistiques », a déclaré Turek.

En 2022, Cirkus Cirkör dans les plaines de Letenská mettra en scène Knitting Peace – un message de paix original et contemporain. Cirkus Cirkör a accepté l’invitation de Letní Letná pour la quatrième fois. Il a gagné des fans il y a plus de dix ans avec la production de Wear It Like a Crown. L’année suivante, les artistes scandinaves reviennent dans le cadre d’un projet de coproduction de Cabaret Lacrimae, auquel participent également les ensembles français Cahin Caha et Czech Cirk La Putyka.

Le nouveau festival international de cirque et de théâtre Letní Letná est le seul spectacle de ce genre et de cette envergure en République tchèque et dans les pays voisins. En plus des spectacles en soirée, les visiteurs peuvent également profiter d’un riche programme de théâtre pour enfants et de programmes d’accompagnement.

L’année dernière, plus de 50 000 personnes ont visité le festival. Les spectacles français sont les plus performants en termes d’audience, mais les nouveaux ensembles de cirque nationaux peuvent également profiter de salles à guichets fermés. Letní Letná a ouvert le Patron Club pour tous les fans du festival depuis cette année. Il souhaitait réunir spectateurs et supporters, dont l’intérêt pour le nouveau cirque ne s’arrêtait pas à la visite du spectacle.