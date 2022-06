Musa : Je n’oublierai pas les Slaves, mais il est temps de s’améliorer. Mon départ a aussi payé

L’attaquant croate Petar Musa ne fait pas beaucoup de statistiques de match au Slavia. Il a débuté dans 30 duels, marquant onze buts. Néanmoins, c’est une partie indélébile de la chronique rouge et blanche. Il est devenu le meilleur buteur de la ligue en 2019/2020, et son récent transfert au Benfica Lisbonne a rapporté cinq millions d’euros (environ 130 millions de couronnes) au box-office du club, selon des sources portugaises.

En transférant à Benfika Lisbon, vous avez mis fin à toutes les obligations contractuelles avec Slavia. Comment garderez-vous un souvenir de ce club ?

Je jouais chez moi pour le NK Zagreb quand, en 2017, j’ai soudainement reçu une offre du Slavia. J’ai convenu avec mon manager Milan Martinovi que j’essaierais, que je passerais l’examen pendant une semaine si je le voulais à Prague. Nous l’avons fait et au final le résultat était bon. Je suis allé chez les Slaves. Il restera à jamais dans mon cœur, ce sera un beau souvenir. J’ai gagné le titre avec, je suis devenu le meilleur buteur du championnat tchèque, ça ne s’oubliera jamais.

Ne regrettez-vous pas un peu de ne plus appartenir aux Slaves ?

Un petit oui, comme je l’ai dit, je me suis beaucoup amusé dedans. Mais c’est la vie du football, vous visez une meilleure carrière. Je suis très content du pas que je franchis maintenant, Benfica est un grand pas en avant.

Votre rêve de football est-il devenu réalité ou avez-vous un objectif plus élevé ?

J’en ai eu quelques-uns, mais maintenant ils sont très complets. Je le répète, c’est une grande étape dans ma carrière, j’en suis heureux. Maintenant, c’est à moi de travailler et d’essayer encore plus haut.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Boavista Porto, où vous vous rendez cette saison, ne remplit pas ses obligations financières envers Slavia. Il n’aurait pas payé votre hébergement. N’avez-vous pas peur que cela ruine votre implication à Benfica ?

Je ne pense pas du tout à ces choses, je me concentre juste sur moi pour donner le meilleur de moi-même et marquer des buts. À propos des choses que je peux influencer et changer. Ce qui se passe en arrière-plan ne me regarde pas. Onze coups peuvent ne pas avoir un mauvais équilibre.

Saviez-vous que votre dixième coup sûr signifie une augmentation de l’indemnité de départ ?

Oui, je connais les clauses de ce contrat. Mais je suis vraiment concentré sur moi-même, marquant des buts pour faire réussir l’équipe. Je n’ai rien fini autour.

Cependant, Slavia n’a pas de jeu de tir classique de votre type au printemps, les fans rappellent tout de suite. En êtes-vous conscient ?

Je ne sais pas quoi dire. J’apparais en tant qu’invité pour jouer régulièrement, rien d’autre dedans. J’ai choisi le Portugal et c’était bien. Les fans de Slavia sont les meilleurs en République tchèque, j’ai une relation merveilleuse avec eux, ils créent toujours l’ambiance parfaite, à l’intérieur ou à l’extérieur. J’aime aussi les rappeler. Mais je pense que mon départ au Portugal a aussi payé pour Slavia, car il m’a rapporté beaucoup d’argent.

As-tu encore des amis en slave que tu contactes ?

J’en ai encore, on appelle, on écrit. Je comprends bien Oscar, mais aussi les joueurs tchèques, je ne veux pas dire lequel est le plus grand. Je peux toucher quelqu’un.

Que vous a apporté l’entraîneur Jindřich Trpišovsk ?

Cela représente beaucoup dans mon développement. Il m’a donné beaucoup d’informations importantes sur la façon de se préparer, comment le faire sur le terrain. Je suis content d’avoir pu travailler avec un tel expert, il m’a certainement beaucoup aidé à me développer.

Cependant, vous avez attrapé la manie de tirer pour un invité en 2019 à Liberec. Ce club tchèque vivra-t-il aussi dans votre cœur ?

J’y ai rencontré un très bon entraîneur aussi, M. Hoftych est une personne merveilleuse. Sa formation m’a beaucoup apporté, il m’a aussi beaucoup aidé dans ma carrière. J’ai attrapé le formulaire de prise de vue ci-dessous, que j’ai transféré aux Slaves.

En 2019/2020, avec le Spartan Libor Kozák, vous êtes devenu le roi des buteurs du championnat tchèque avec 14 réalisations. Qu’est-ce que cela signifie pour toi?

Une somme énorme. je suis encore un enfant (à l’âge de 22 ans, il est devenu le plus jeune joueur à remporter ce prix prestigieux), je ne joue même pas sur le fond à chaque fois. À l’automne, j’ai été invité à Liberec, puis au printemps, je viens de rentrer chez les Slaves. Personne ne croyait que je pouvais réaliser une telle chose, seulement moi-même. Et mes proches. Cela signifie beaucoup pour moi.

Pensez-vous que c’est la principale raison pour laquelle Boavista Porto du Portugal vous porte attention ?

C’est connu. Quand je suis arrivé pour signer le contrat, tout le monde m’a rappelé en tant que joueur. C’est pourquoi ils me veulent.

Est-il plus facile de marquer dans les ligues portugaise ou tchèque ?

C’est dur partout, je ne peux pas choisir. Au Portugal, le football est plus technique, il y a plus de joueurs de qualité, c’est un constat. Pas étonnant que la ligue locale figure parmi les six meilleures d’Europe. C’est pourquoi je veux rester ici, ce football me convient. J’ai également eu des offres d’autres endroits, principalement d’autres pays à une concurrence moindre, mais cela ne m’a pas plu. Le championnat tchèque est aussi très exigeant, les attaquants n’ont pas beaucoup de temps ni d’espace pour s’installer tranquillement. Et ça m’a beaucoup aidé à m’établir au Portugal.

Le succès au club est devenu la base pour pénétrer dans l’équipe nationale. Quel est votre objectif en portant le maillot original de la Croatie ?

Maintenant, j’ai reçu ma première invitation à un match de la Ligue des Nations de l’entraîneur Zlatek Dali. Je l’apprécie vraiment, c’est difficile à mettre en mots. C’est comme une récompense pour tout ce que je fais sur le terrain. J’attends avec impatience le match à domicile contre l’Autriche et

surtout contre la France, j’aurai peut-être une chance, au moins pour un temps. Je serai prêt à aider l’équipe autant que possible.

Et en novembre, la Coupe du monde a eu lieu au Qatar, où la Croatie s’est frayé un chemin…

Jusqu’à présent, j’ai reçu une invitation, la première de ma carrière, pour le match à venir. Je ne sais pas si je vais rester dans l’équipe. Je ferai n’importe quoi pour survivre. Tout deviendra clair sous quelle forme je prendrai.

Saviez-vous que le Slavia était à l’origine du développement du football croate, notamment en étant à l’origine de la fondation du club Hajduk Split ?

Je sais que les Slaves et Hajduk ont ​​beaucoup en commun dans l’histoire. Les fans ont une excellente relation, ça continue toujours.

Êtes-vous allé au restaurant praguois U Flek, où Hajduk a été fondé par des étudiants croates étudiant à Prague ?

J’en ai entendu parler, mais malheureusement je n’en suis pas encore là. Mais tous les jours ne sont pas terminés. Quand j’ai des vacances et que ça marche, je viendrai volontiers à Prague. J’ai des amis en dehors du football, alors nous avons enfin pu voir Flek.