Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que Vladimir Poutine n’avait aucun problème de santé et que toutes les spéculations sur sa maladie étaient fausses. Selon Sergueï Lavrov, les rumeurs sur la maladie du président sont incompréhensibles pour les gens raisonnables, car elles montrent à quoi ressemble le corps de Poutine. Cependant, le ministre de l’Intérieur est connu pour avoir tendance à déformer les faits.

Sergueï Lavrov a rejeté les spéculations selon lesquelles le président russe serait malade ou qu’il devrait même se battre pour sa vie. Pour les chaînes françaises TF1 Le chef de la diplomatie de la Fédération de Russie a également nié que les tics et les contractions de Poutine, que les journalistes avaient remarqués dans son récent discours, puissent être utilisés comme preuves.

Continuer à lire

Il existe un FORUM spécial sur l’Ukraine. Lisez tout ce qui compte sur trois mois d’agression de Poutine

lire les articles »

« Je ne pense pas qu’une personne raisonnable puisse voir cette personne avec des signes de maladie ou de maladie », a déclaré Lavrov. Il a également nié que le chef de l’État russe ait utilisé des images doubles préenregistrées ou des soi-disant « deepfakes ». (technologie qui permet d’insérer n’importe quel visage de personnalité dans une vidéo – ndlr).

Selon certains experts, Poutine aurait dû utiliser une vidéo pré-arrangée lorsqu’il aurait subi une intervention chirurgicale liée au cancer. Cependant, il n’y a aucune preuve d’une telle procédure médicale, donc tous ces rapports sont basés sur des spéculations.

Lavrov prétend même que Poutine apparaît en public tous les jours. « Vous pouvez le voir à l’écran, lire et écouter son discours », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, ajoutant que le chef de l’Etat n’était pas malade. « Je laisse le soin à ceux qui répandent de telles rumeurs », a-t-il ajouté.

Cependant, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Lavrov a également nié à plusieurs reprises que les forces militaires aient attaqué des civils, malgré les preuves croissantes de crimes de guerre, a indiqué le quotidien. Poste de New York. Il est donc difficile de croire ce que le ministre russe des Affaires étrangères dit au public. Étant l’un des plus importants propagandistes pro-Kremlin, il est clair qu’il a toujours soutenu Vladimir Poutine et ses décisions.

D’un autre côté, il y a de plus en plus de spéculations qui attirent l’attention sur le changement de comportement du président russe et pointent vers d’éventuels problèmes de santé. La maladie de Parkinson ou le cancer est le plus souvent mentionné en relation avec la santé de Poutine. De nombreux experts affirment également que le président de l’Ukraine occupée a développé une paranoïa, comme en témoigne son grand bureau, qu’il utilise lors de discussions avec des hommes d’État étrangers. Cela entraverait les rencontres quotidiennes de Poutine avec le public.