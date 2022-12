Miloš Zeman signe la loi sur les sanctions nationales. La norme est liée à l’agression de la Russie contre l’Ukraine

Le président Miloš Zeman a signé la loi sur les sanctions nationales contre les entreprises étrangères et les étrangers qui commettent des actes illégaux graves. L’État pourra, par exemple, les empêcher d’entrer ou de séjourner sur son territoire ou geler leurs avoirs. La norme, qui est liée à l’agression de la Russie contre l’Ukraine, permettra l’introduction de restrictions également sur les organisations et les régimes qui violent les droits de l’homme ou utilisent des méthodes terroristes et des cyberattaques. Castle informe de la signature du président.

L’inscription d’une liste de sanctions sera décidée par le gouvernement sur proposition du ministère des Affaires étrangères. Les objections à l’inclusion doivent être adressées au même ministère, le cabinet décidera à nouveau. Les personnes inscrites sur la liste des sanctions pourront également se défendre devant les tribunaux, qui seront le tribunal municipal de Prague en première instance. La loi autorisera le recours à des sanctions autres que celles figurant sur la liste des sanctions de l’UE.

Le Parlement a raccourci un tiers à une période de 30 jours au cours de laquelle le gouvernement doit revoir les décisions pour l’inclusion sur une liste de sanctions. Il clarifie également la liste des réglementations sur lesquelles s’appuyer pour considérer les actes punissables en vertu de la loi sur les sanctions. Selon les auteurs, les amendements visent à garantir que les étrangers ou les entreprises étrangères sont légalement inscrits sur la liste des sanctions.

Le cabinet de Petr Fiala (ODS) dans un énoncé de programme suppose la mise en œuvre de la soi-disant loi Magnitsky pour une meilleure application de la protection des droits de l’homme d’ici la fin de l’année prochaine. La rédaction a été accélérée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Parmi les pays de l’UE, la France, les Pays-Bas, la Lettonie et l’Estonie ont des lois similaires. La loi définit les conditions d’inscription des entités sur la liste nationale des sanctions et la procédure de préparation des propositions d’inscription d’entités sur la liste des sanctions de l’UE à l’initiative de la République tchèque.

Selon le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavský (Pirates), la Tchéquie dépendra du régime de sanctions découlant du droit de l’Union européenne. La priorité sera donnée aux négociations sur les mesures de sanctions au niveau de l’UE. « Si nous ne réussissons pas dans l’UE, nous pouvons prendre nos propres mesures. En même temps, nous n’avons pas vraiment besoin d’attendre l’UE si nous voyons que l’intérêt est suffisamment fort », a déclaré le ministre des Finances. plus tôt. Il a rappelé le projet de création d’un nouveau département chargé de la politique des sanctions au ministère des Affaires étrangères à partir du début de l’année prochaine.

La loi, du nom de l’avocat russe Sergei Magnitsky, a été signée en décembre 2012 par le président américain Barack Obama. Les États-Unis lui ont interdit d’entrer dans le pays et ont ordonné le gel des comptes des personnes qui, selon les États-Unis, étaient impliquées dans des violations des droits de l’homme et pourraient avoir été impliquées dans la mort inexpliquée de Magnitsky dans un centre de détention de Moscou. Magnitsky a été arrêté en novembre 2008, soupçonné d’évasion fiscale, peu de temps après avoir accusé la police russe et les autorités judiciaires de détournement de fonds.

Magnitsky a été embauché en Russie par le financier anglo-américain Bill Browder, qui en juillet 2013 a été condamné par contumace par un tribunal de Moscou à neuf ans pour fraude fiscale. Browder admet avoir été victime d’un complot de corruption. Après la mort de Magnitsky, il a fait adopter une loi aux États-Unis.