Trois autres pays fourniront des systèmes de défense aérienne à l’Ukraine

La France enverra également du matériel militaire supplémentaire à l’Ukraine. Dans les semaines à venir, il devrait livrer des radars et des systèmes de défense aérienne pour aider l’Ukraine à se défendre contre les attaques de drones russes.

Le Canada a également promis d’envoyer davantage d’aide militaire à l’Ukraine, notamment du matériel et des munitions. A Bruxelles, la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, l’a fait savoir lors d’une réunion du groupe de contact pour l’Ukraine, où les alliés coordonnent l’approvisionnement en armes du pays attaqué.

Les attaques sauvages de lundi contre des villes ukrainiennes pourraient accélérer la livraison de systèmes avancés de défense aérienne par l’Allemagne et les États-Unis. Cependant, protéger une vaste zone était encore difficile.

Le gouvernement néerlandais a annoncé cette décision dans une lettre au parlement. Il a justifié cette décision en réponse aux frappes aériennes massives de la Russie en Ukraine. La Russie a frappé des villes à travers l’Ukraine en plusieurs vagues lundi et mardi lors de frappes aériennes à grande échelle qui ont tué au moins 26 personnes et en ont blessé des dizaines, selon Reuters. L’attaque a également coupé l’approvisionnement en électricité et en chauffage.