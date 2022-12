Ronaldo a de nouveau été éliminé. Pepe l’a devancé dans le classement

Selon la classification sportive, l’âge d’un vétéran commence à 35 ans. Lentement, on lui propose de se réécrire. Et il a déplacé la frontière un peu plus loin. Au championnat du Qatar, il y a beaucoup de joueurs intéressants qui ont plus de 40 ans.

Parmi eux figurent non seulement le défenseur brésilien Dani Alves, qui effectuera quatre centres en mai prochain, mais aussi le gardien portugais Pepe, de trois mois son aîné, qui a même marqué en quart de finale contre la Suisse.

Non seulement il a marqué dans une victoire dominante 6:1, mais sa tête est entrée dans l’histoire de la Coupe du monde.

étape d’argent

À la 33e minute, avec une avance de 1-0, Pepe s’est accroché à un superbe centre de Bruno Fernandes sur corner et a dirigé le ballon dans le filet entre deux défenseurs suisses. Ce faisant, il a considérablement renforcé l’ambition de son équipe de se qualifier parmi les huit meilleures équipes du tournoi, mais a également amélioré ses statistiques de championnat du monde.

Il ne s’agit pas du nombre de buts que Pepe a marqués. Dans l’équipe nationale du Portugal, un natif du Brésil, qui a reçu la citoyenneté européenne en 2007, lorsqu’il a déménagé en gros renfort du FC Porto au royaume du Real Madrid moyennant une indemnité de départ de trente millions d’euros (environ 730 millions). couronne), n’a marqué que huit fois.

Le plus vieux buteur de la Coupe du monde 1. Roger Milla (Cameroun) 42 ans 39 jours, CM 1994 USA 2. Pepe (Portugal) 39 ans 283 jours, CM 2022 Qatar 3. Cristiano Ronaldo (Portugal) 37 ans 295 jours, CM 2022 Qatar 4. Gunnar Gren (Suède) 37 ans 236 jours, CM 1958 Suède 5. Cuauhtémoc Blanco (Mexique) 37 ans 151 jours, CM 2010 Afrique du Sud 6. Felipe Baloy (Panama) 37 ans 120 jours, CM 2018 Russie 7. Obdulio Varela (Uruguay) 36 ans 279 jours, CM 1954 Suisse 8. Martín Palermo (Argentine) 36 ans 227 jours, CM 2010 Afrique du Sud 9. Georges Bregy (Suisse) 36 ans 152 jours, WC 1994 USA 10. Tom Finney (Angleterre) 36 ans 64 jours, CM 1958 Suède

Certes, son but lors du précédent championnat en 2018 en Russie, lors de l’égalisation face à l’Uruguay en huitièmes de finale, n’avait pas de prix, mais le Portugal, champion d’Europe, a fini par s’incliner 2-1. Bien que l’intervention de cette année au Qatar ait eu peu d’effet sur le résultat, Pepe est devenu le deuxième plus vieux buteur de l’histoire du championnat du monde.

Il a marqué à l’âge de 39 ans et 283 jours, le plaçant en argent dans la catégorie.

Seul le fervent attaquant des lions camerounais Roger Milla, qui a marqué contre la Russie lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis à l’âge de 42 ans et 39 jours, a fait mieux. Cependant, en jouant avec les chiffres, il n’a atténué cette désagréable défaite que 1:6…

De plus, Pepe peut se vanter d’être le plus vieux buteur des huitièmes de finale.

Après le match, une grosse mela a éclaté autour de son enrôlement, mais l’expérimenté défenseur, qui disputait déjà son quatrième championnat, ne s’est pas laissé aller à l’euphorie personnelle. « C’était un travail collectif qui s’est bien passé », pense-t-il notamment à l’avantage de l’équipe.

Il a sauté sur Ronaldo

Cependant, le tir de Pepe a un autre charme, à savoir éliminer son coéquipier Cristiano Ronaldo de la course à la médaille d’argent. Le tireur acclamé, détenteur de cinq Ballons d’or du meilleur footballeur du monde dans un sondage du prestigieux magazine français France Football, est tout simplement inatteignable dans un nombre représentatif de buts sous un maillot portugais – il a marqué 118 buts en 195 matchs – mais Pepe est meilleur à cela.

Dans le même temps, Ronaldo a sauté à l’argenterie en convertissant un penalty contre le Ghana dans le dernier groupe H, alors qu’il s’est fait connaître à l’âge de 37 ans et 295 jours. Alors que le Portugal reprend le tournoi, face au Maroc en quart de finale samedi, il peut ajouter à son bilan.

Cependant, il ne fera pas passer son collègue Pepe de la deuxième place du classement des meilleurs buteurs. Et quiconque connaît le désir de Ronaldo pour toutes sortes de records peut imaginer qu’il n’est pas content.

Bien que dans le cas de Pepe, cela pourrait être différent.

Plus que des coéquipiers

Ce n’est pas seulement le Real Madrid qu’ils ont combiné au fil des ans avec un grand succès, où ils ont travaillé côte à côte – c’est-à-dire que, l’un derrière l’autre, Ronaldo a marqué des buts, Pepe les a empêchés davantage – pendant huit ans.

Lorsque Ronaldo est arrivé dans le club espagnol en provenance de Manchester United en Angleterre en 2009 pour une somme record de 94 millions d’euros (près de 2,3 milliards de couronnes), Pepe revendiquait sa défense depuis deux ans. Et ils ont rompu en 2017, lorsque le gardien de trente-quatre ans a écouté le club turc du Besiktas Istanbul, sachant qu’il n’était plus en âge de jouer au football au plus haut niveau.

Kepler Laveran Lima Ferreira – Pepe Né le 26 février 1983 à Maceió, Brésil

Joueur carrière : Corinthians Alagoano (1995–2001), CS Marítimo (2001–2004), FC Porto / Portugal (2003–2007), Real Madrid / Espagne (2007–2017), Besiktas Istanbul / Turquie (2017–2019), FC Porto / Portugais (2019)

Équipe nationale du Portugal : 2007-2022 (132/8)

Performance : Champion d’Europe 2016, Champion de la Ligue des Nations 2018/2019, Champion du Monde des Clubs 2014 et 2016, Champion de la Coupe Intercontinentale 2004, Vainqueur de la Ligue des Champions 2013/2014, Vainqueur de la Ligue des Champions 2015/2016 et 2016/2017, Quadruple Champion de France, Espagne Trois fois champion

Récompense : Ordem do Mérito (Ordre du Mérite) – Portugal 2019

Ce n’est pas vrai, ce qui est évident non seulement dans le club du FC Porto, qui se prépare pour un barrage de printemps contre l’Italien Inter Milan, mais surtout sous le maillot du Portugal, où il se bat à nouveau aux côtés de Ronaldo. Il reste un supporter des deux équipes.

C’est à ces deux personnalités que revient le plus grand mérite du trophée le plus étincelant que les Portugais aient remporté dans leur histoire. En 2016, en finale du Championnat d’Europe, ils battent les favoris français sur leur sol et montent sur le trône continental.

Même si Ronaldo s’est blessé après vingt minutes et a plus ou moins guidé son coéquipier hors du banc, Pepe a réalisé une performance héroïque. Un cliché de lui-même complètement épuisé sur la touche, mais se jetant à nouveau dans le combat avec un zèle implacable et ne manquant pas un battement, a honorablement parcouru le monde.

Il a été nommé meilleur joueur du match et lui, originaire du Brésil, a reçu l’Ordem do Mérito du Portugal pour services rendus au pays.

Lui et Ronald ont partagé plusieurs des mêmes expériences et se sont toujours compris. Il ne dit pas grand-chose de son poste actuel, car il devient un remplaçant de soutien indispensable. « L’entraîneur dit que la chose la plus importante est l’équipe. Cris le sait très bien », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du fait que Ronaldo ne soit pas dans la formation de départ. « C’est le choix de l’entraîneur et nous devons le respecter », a-t-il ajouté.