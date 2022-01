Microphone Knapik, liège Lewandowski, fraisé à partir de Sutryk … Voici une vente aux enchères GOCC

Comme les années précédentes, cette année aussi, les objets intéressants et très originaux ne manquent pas aux enchères lors de la 30e Finale du Grand Orchestre de Charité de Noël. Enchères peut être trouvé sur le site rzeczyodserca.pl.

Comme chaque année, de nombreux gadgets véhiculent à la fois étoiles monde de la culture et du sport. Robert Lewandowski fait un don embouteillage du fameux flip.

C’est dans cet embouteillage que Robert Lewandowski a marqué d’un coup de pied renversé spectaculaire à la 14e minute du match face au Dynamo Kiev, en 5e journée du groupe E de la Ligue des champions. Pour ce cliché incroyable, Robert Lewandowski a reçu une statue de Diego Armando Maradona pour avoir frappé cette année aux Globe Soccer Awards à Dubaï. Il s’agit de la chaussure Nike Mercurial Vapor 14 Elite SG-Pro personnalisée. À l’extérieur, il est écrit « Gauche » et un drapeau Pologne, en interne RL9 et les prénoms des filles de Robert Lewandowski : Klara et Laura. Leur prix actuel est d’environ 21 mille. 100 zlotys.

Une véritable rareté, qui est très populaire et atteint le montant de 13 000 PLN aux enchères. c’est des zlotys Micro Tomasz Knapik Mikro. Le doubleur, considéré comme la voix des générations, est décédé l’année dernière. Le micro que son fils Maciej Knapik lui a offert est celui qu’il utilise depuis quelques années chez lui.

Mon père est un professeur célèbre. Ces dernières années, de nombreux enregistrements ont été réalisés uniquement à la maison, dans son bureau – où des microphones et des ordinateurs professionnels ont été installés. Papa voulait vraiment enregistrer. Les constatations les plus fréquentes étaient plus ou moins les suivantes : « Monsieur Tomek, souhaitez-vous enregistrer ? » ; « Bien sûr ! Et je vous le renverrai par e-mail. Serait-ce dans une heure ? » ; « Peut-être ! Suuuper, merci ! – nous avons lu les souvenirs de Knapik junior dans la description de l’enchère.

Vous pouvez également enchérir sur le tableau « People and Angels » d’Artur Barcis (actuellement 10 000 900 PLN), le premier badge historique de défense de TVN de Piotr Marciniak, qui a dirigé « Facts » (11 000 100 PLN), le livre » We, trans » par Piotr Jacoń (environ 3 000 PLN). Il y a aussi la raquette Iga wiątek du tournoi BNL d’Italia 2021 à Rome – c’est un tournoi prestigieux, le deuxième plus important après le Grand Chelem. En plus des raquettes aux enchères, les joueurs de tennis ont décidé de sauter la réunion privée de cette année dans l’une des séances d’entraînement, qui aura lieu en 2022 à Pologne. Ici, le prix actuel est de 55 mille. 500 PLN.

Il y a aussi des gadgets pour les passionnés de mode à la vente aux enchères GOCC. Magda Gesler mettre des vêtements d’après le projet original de Mme Magda, créé par la designer Aga Pou spécialement pour tvN Foundation Ball en 2016. Elle le prix environ 3 000 zlotys. L’offre d’Agnieszka Woźniak-Starak est plutôt agréable. Il s’agit d’un ensemble de sacs de la plus grande maison de couture. Avec des modèles iconiques : « Hourglass » de Balenciaga, « Marcie » de Chloé, « Glam Slam » de Maison Margiela et « Sylvie » de Gucci. Le nombre d’enchères est actuellement de 31 300 000. zloty.

Déjeuner avec Grodzki, trois jours avec Kasia Tusk

Comme chaque année, sont également proposés des rendez-vous et des activités à faire avec les stars. En plus de la formation mentionnée ci-dessus avec Iga, vous pouvez négocier un dîner avec maréchal Du Sénat de la République de Pologne avec Tomasz Grodzki (7 100 000 PLN), y compris des visites au Sejm et au Sénat. Pour une réunion de trois jours à Gdańsk en compagnie de Kasia Tusk, il faut débourser 15 000. zloty.

« Je m’appelle Katarzyna Tusk et cette année, je voudrais consacrer un temps extraordinaire passé à la vente aux enchères caritative du Grand Orchestre de Noël – trois jours et nuits à l’emblématique hôtel Sofitel Grand Sopot à une date choisie pour deux ou parents avec enfants – selon sur ce que le gagnant choisit. dîner dans le restaurant le plus en vogue de Tri-City « Treinta Y Tres » avec une belle vue panoramique sur la ville au trente-troisième étage. Si seulement le gagnant avait la volonté, nous serions ravis d’y aller sortir dîner ensemble. J’ai aussi aimé prendre des photos souvenirs sur la jetée d’Orłowo « – nous lisons dans la description de l’enchère.

Le père de Kasia, c’est-à-dire Donald Tusk abandonner le sien cette année scooter électrique. Il avait l’intention de le remettre personnellement au gagnant de l’enchère. Ce sera aussi l’occasion d’une rencontre rapide autour d’un café ou d’un thé. Le prix au moment de la rédaction de l’article était de 78 000. 800 PLN.

Prix ​​record quand on rencontre des stars, en fait week-end en couple il l’a réalisé en Italie ou en France sur invitation et accompagné du duo inspirant Omenaa Mensah & Rafał Brzoska. C’est 150 mille. PLN200.

Le cabaret Hrabi aux enchères « ensemble de service à domicile ». L’équipe s’engage à arriver à l’adresse indiquée par le gagnant (à une date convenue d’un commun accord) et à choyer le gagnant une fois en effectuant les services suivants : Joanna Kołaczkowska en tant que diseuse de bonne aventure, Ela prédira l’avenir du gagnant, Tomasz Majer préparera un délicieux dîner, Dariusz Kamys réparera les éléments endommagés signalés par le Gagnant, Ukasz Pietsch s’occupera de l’ambiance musicale générale. Le nombre est de 22 mille. zloty.

Objet de la vente aux enchères Jacek Sutryk, président de Wrocław, à son tour viande hachée selon la recette originale. Le prix est supérieur à 4 000. zloty.

Les amateurs de sport aimeront peut-être l’enchère GOCC de Paweł Fajdek. Les acheteurs auront la possibilité de suivre une formation complète de battage avec Paweł sous la tutelle du champion olympique Szymon Ziółkowski, l’entraîneur actuel. Le prix de la formation est de 5 000 PLN. 855 PLN.