Les livraisons d’armes ne sauveront pas l’Ukraine, disent les experts. Le traité avec la Russie pourrait être basé sur les armes nucléaires – T24 – Télévision tchèque

Ditrych estime également qu’une stratégie réciproque devrait être choisie dans les négociations. « Je peux envisager un accord sur une plus grande transparence de la part des parties à l’exercice, ou une réduction du déploiement de missiles à courte et moyenne portée », a-t-il déclaré. Selon lui, le scénario d’une intervention militaire en Ukraine est un plan pour la Russie B. « Un apaisement progressif des tensions est plus probable si les pourparlers se poursuivent », a déclaré le directeur de l’Institut des relations internationales.

Selon Dyčka, l’objectif de la Russie est d’intensifier et de surveiller la réaction des États-Unis et de ses alliés européens. « La Russie doit être suffisamment crédible et ses forces doivent être suffisamment importantes pour démontrer qu’une attaque est possible », ont déclaré des analystes de la sécurité.

La Russie exploitera les lacunes de l’unité occidentale, pense Freedom

L’Occident est toujours assez uni face à l’escalade des tensions à la frontière entre l’Ukraine et la Russie, estime Svoboda. Cependant, a-t-il dit, la Russie profiterait de toute différence. Il y a un certain nombre de questions qui divisent l’Union européenne, comme Nord Stream 2 et l’approvisionnement en gaz ou en énergie nucléaire. Selon l’ancien ministre, la Russie n’a jamais non plus accepté l’Union européenne comme partenaire égal. « Pour eux, le partenaire, ce sont les États-Unis, ou la France, ou l’Allemagne », a-t-il déclaré.

Selon Dyčka, il est important que la partie russe soit considérée comme un acteur fort, et il est donc important de négocier avec d’autres acteurs puissants qui disposent des mêmes moyens de pouvoir. Selon Dyčka, il s’agit de puissance et d’énergie militaires. « Dans les deux domaines, les Etats-Unis sont un partenaire ou un concurrent. L’Europe n’est que consommatrice de matières premières, mais militairement ne peut égaler la Russie (…) Et d’un point de vue énergétique, nous n’exploitons aucune matière première ». « Nous ne produisons rien. De toute façon, nous n’exportons rien, alors que les États-Unis, bien sûr, le font », a-t-il déclaré.

Un traité entre les États-Unis et la Russie pourrait être basé sur des armes nucléaires, estime Kmoníček

Cependant, les États-Unis n’aiment pas la stratégie diplomatique de la Russie, selon l’ambassadeur tchèque à Washington Kmoníček. « Aucune des parties n’a formulé d’exigences finales et, en particulier, ne les a rendues publiques en les publiant, empêchant ainsi de nouvelles négociations », a-t-il déclaré, faisant référence aux propositions de la Russie, notamment la démilitarisation partielle de l’Otan, que l’Occident n’accepte pas.