Mbappe, Neymar et Messi mènent la victoire du Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a franchi une nouvelle étape vers le titre de Ligue 1 après avoir battu Clermont 6-1 à l’extérieur (17), pour la 31e journée du championnat de France.

Kylian Mbappe, Neymar et Lionel Messi montrent une compréhension totale sur le terrainproduire des occasions et être les protagonistes des buts parisiens, comme ils l’ont fait la semaine dernière lors d’une victoire 5-1 contre Lorient (16e).

« Nous avons contrôlé le match du début à la fin », a déclaré l’entraîneur argentin du PSG, Mauricio Pochettino, lors de sa conférence de presse d’après-match.

Neymar et Mbappé réussissent des triplés

Lionel Messi assiste Neymar (6, 1-0) puis Kylian Mbappe (19, 2-0) prendre une large avance au tableau d’affichage avant la première demi-heure de jeu. Les locaux, qui n’ont jamais baissé les bras, ont répondu avant la mi-temps, après qu’un centre dans la surface depuis le flanc gauche ait été complété par Jodel Dossou (42e, 2-1).

Malgré les beaux efforts des locaux pour sortir le ballon, le niveau de menace face au but de Gianluigi Donnarumma n’a jamais été alarmant. Devant le gardien italien, Sergio Ramos a disputé 90 minutes de match, pour son septième match en tant que titulaire avec les Parisiens.

Mbappe met fin aux espoirs de Clermontaprès une attaque dans la surface de réparation terminée par une démolition et un penalty transformé par Neymar (71, 3-1) et par deux tirs, le premier après un individuel décoché (74, 4-1) et le second, pour signer un chapeau -trick (80e, 5-1) après la troisième passe décisive de Messi du match.

« Le problème c’est que beaucoup de gens n’écoutent pas, dès le début de la saison on s’est dit qu’il fallait du temps pour créer des automatismes, non seulement sur le terrain mais dans le vestiaire« Pochettino a parlé d’une bonne compréhension de ses stars lors des deux derniers matchs.

Cet automatisme s’est à nouveau révélé avec une contre-attaque menée par le Français, qui s’est soldée par une passe décisive de Neymar pour compléter son triplé (83, 6-1). Le Brésilien a marqué cinq buts lors des deux derniers matchs, la moitié des dix qu’il a marqués cette saison, encore une fois marqués par la blessure et le doute.

Mbappe, pour sa part, a marqué 20 buts et a repris la tête du classement des buteurs, battant Wissam Ben Yedder (Monaco) et Martin Terrier (Rennes), buteurs de 18 chacun.

« Une très belle performance qui nous a permis de garder nos distances avec nos poursuivants », a conclu l’entraîneur argentin.

