En France, le vote pour l’Elysée a commencé

AGI – Les premiers électeurs français ont commencé à affluer dans les bureaux de vote d’outre-mer et de l’étranger pour le premier tour de l’élection présidentielle, tandis que les sièges pour les résidents de France métropolitaine ouvriront demain à 8 heures. rassemblements et diffusion de toutes sortes de propagande politique.

Dans le détail, le scrutin s’est ouvert à 8 heures locales (midi à Paris) à St-Pierre-et-Miquelon, puis en Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Puis (à 20 ans à Paris) le scrutin a commencé en Polynésie, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Dans l’océan Indien, à La Réunion, il y aura vote à partir de 6 heures du matin à Paris et à Mayotte à partir de 7 heures. Les grandes villes chinoises ne pourront pas voter.

Les douze candidats sont tenus de respecter le silence électoral et les médias ne peuvent plus publier de sondages d’opinion, pour donner aux citoyens un temps de réflexion. Du président sortant, Emmanuel Macron, à son principal adversaire, Marine Le Pen, en passant par l’ancienne dirigeante la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et la gaulliste Valérie Pécresse, tout le monde se prépare désormais pour la grande soirée électorale de demain, qui commence à 20 heures, quand Le les derniers bureaux de vote dans les grandes villes seront fermés et le premier sondage de sortie sera publié.

Mais d’abord, les protagonistes de cet important défi électoral – le plus important de l’année, même s’il est éclipsé par la guerre en Ukraine – doivent aussi se rendre aux urnes pour voter.

Sur les douze en lice, seuls trois ont leur propre siège à Paris : Eric Zemmour, le maire de la capitale, Anne Hidalgo, et le vert Yannick Jadot. Journalistes et polémistes nationalistes voteront dans le VIIIe arrondissement, rue Roquepine, à deux pas de la Madeleine, tandis que la première ville ira rue d’Alleray, dans le XVe arrondissement, et Jadot dans le Xe.

Macron et Le Pen, qui ont obtenu tous les sondages en première et deuxième place, et doivent donc participer au vote du dimanche 24, voteront dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Plus précisément, l’ancien président al Touquet et chef du Rassemblement National à Hénin-Beaumont.

C’est dans cette ville que la fille de Jean Marie, fondateur du Front national, a vécu en 2007 et c’est ici qu’elle a été élue en 2017. Mélenchon, qui selon les sondages devrait arriver en troisième, votera à Marseille. Dans le nord du pays, le candidat communiste Fabien Roussel, dont le siège est à Saint-Amand-les-Eaux, votera également, tandis que le candidat indépendant Jean Lassalle sera dans les Pyrénées Atlantiques, à Lourdios-Ichère. Enfin, la gaulliste Valérie Pécresse, en recul d’environ 9 % dans le sondage, votera à Vélizy-Villacoublay, dans le département des Yvelines, à une dizaine de kilomètres de Paris.