Ferrero ferme une usine en Belgique après une épidémie de salmonelle

+



Usine Ferrero en Belgique (Photo: EPA)

Le groupe Ferrero, propriétaire de la marque Kinder, a ordonné vendredi (8/8) un arrêt temporaire des activités de l’usine d’Arlon, en Belgique, par mesure de précaution, suite à l’apparition de cas de salmonelle chez des enfants dans plusieurs pays européens. Le Brésil n’est pas impliqué dans le rappel des produits Kinder fabriqués en Belgique, selon un communiqué de l’entreprise.

L’information a été confirmée à l’agence de presse Ansa par des représentants de l’entreprise, qui rouvrira après avoir reçu l’autorisation des autorités sanitaires, qui coopèrent depuis le début de l’affaire. Cependant, un communiqué de l’Agence belge de sécurité alimentaire (Afsca) a déclaré que le permis de production de l’usine avait été suspendu parce que Ferrero n’avait pas fourni suffisamment d’informations pour une enquête.

savoir plus

De plus, l’agence a ordonné le rappel de tous les produits industriels, quels que soient le lot et la date de fabrication. Parmi eux, Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi et des bonbons made in Arlon.

Suite à l’annonce, Ferrero a reconnu « qu’il y avait des inefficacités internes qui ont entraîné des retards dans le retrait et le partage d’informations. Cela a eu un impact sur la rapidité et l’efficacité de l’enquête ».

Ferrero « regrette profondément ce qui s’est passé » et a souligné que « cet événement touche au cœur des principes » auxquels il croit et, par conséquent, prendra « toutes les mesures nécessaires pour maintenir la pleine confiance » de ses consommateurs.

« Nous nous excusons sincèrement auprès de tous nos consommateurs et partenaires commerciaux et remercions les autorités de sécurité alimentaire pour leurs précieux conseils. »

En début de semaine, l’apparition de cas de salmonelle chez des enfants au Royaume-Uni et en Irlande du Nord a conduit le groupe Ferrero à retirer ses œufs en chocolat des rayons des marchés de plusieurs pays.

Par précaution, l’entreprise a même rappelé des produits en Belgique, en Allemagne, en Suède et en France. En Italie, plusieurs groupes Kinder Schoko-Bons ont été retirés.

La salmonelle est causée par une bactérie et est la principale cause d’intoxication alimentaire dans le monde. Les symptômes les plus courants sont les vomissements, la diarrhée et les malaises intestinaux.

(avec Ansa)