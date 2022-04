Animateur qui accuse Eiza González d’avoir « volé » un antagoniste : « Il a toujours su qu’il allait être à Hollywood »

Hôte de « Cuentamelo Ya! » seront partenaires d’actrices célèbres au CEA Instagram : @eizagonzalez / @sofiaescobosa

Depuis plusieurs années, Eiza González a acquis une présence internationale grâce à son talent artistique qui l’a amené à partager des récompenses avec de grands acteurs comme Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey et récemment avec Jake Gyllenhaal dans Ambulance. Cependant, peu savent qu’il a commencé sa carrière dans des feuilletons mexicains.

C’est ainsi qu’il se souvient Sophie Escobosa lors de sa visite à Nuit de Faïsyqui raconte aussi quelques anecdotes qu’il a hébergées chez le traducteur lors de ses préparatifs pour Centre d’éducation artistique (CEA). Au milieu de la conversation, le chauffeur Dis-moi maintenant! a avoué que lorsqu’elle cherchait une chance de faire ses débuts à la télévision en tant qu’actrice, elle a concouru avec Eiza pour un rôle dans un mélodrame.

« Parlez-nous de la fois où vous étiez en demi-finale pour rester l’antagoniste du roman, qui a eu ce rôle?demanda Faisy. « Eiza González », a répondu le présentateur, faisant quelques commentaires sur la possibilité que ce soit lui qui réussisse à l’étranger.

Après avoir fait quelques tests, celle choisie pour donner vie au personnage est l’actrice Bébé : apprenti criminel. Sofía Escobosa ne veut pas approfondir ce qu’est ce projet, cependant, il pourrait être Gabrielle Ortega dans Dame tueusesérie diffusée sur le petit écran il y a environ 14 ans et depuis les derniers jours de ce mois de mars sera rediffusé.

Un autre projet réalisé par Eiza González avant d’entrer à Hollywood était rêver avec moi, Lola, il était une fois tu L’amour vrai, un remake de L’amour en garde à vue avec Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Sebastián Rulli et Marjorie de Sousa. Dans ce contexte, Sofía Escobosa se souvient de son ancien partenaire qui a toujours pensé au succès et s’est préparé à tout moment.

« Ma chère Eiza, je t’envoie plein de bisous, Il a été mon associé pendant trois ans au CEA […] nous sommes en première année de CEA et Je me souviens très bien que dans la salle de bain, elle s’est regardée dans le miroir et a commencé à pratiquer son anglais et elle a toujours su qu’elle serait à Hollywood et verrait où elle était.« , il a déclaré.

Concernant son incursion dans les médias, Escobosa a déclaré qu’il cherchait de la place dans le mélodrame, mais certains producteurs l’ont refusé à cause de sa peau physique, car ils le considéraient trop grand par rapport à ses co-stars. Mais il n’a pas abandonné et a trouvé la conduite.

« En fait, je mesure 1,78, je suis très grand et il y a très peu de grands Mexicains […] J’ai beaucoup de problèmes avec la taille en tant qu’acteur et une fois que j’ai été présélectionné pour être antagoniste, ils m’ont dit : ‘Sofía tu ne seras jamais l’antagoniste regarde ta structure osseuse, tu es très gros, ton ton de voix est très grave, va conduire’”Il a parlé dans la même interview.

D’autre part, Eiza González s’est rendue à Paris, en France, pour la première Ambulance : plan de nuit. L’artiste mexicaine était magnifique sur le tapis dans une robe en satin rose qui exposait une de ses épaules, accentuait son cou et marquait légèrement sa silhouette. La Mexicaine a complété sa tenue avec un maquillage naturel et une coiffure ramassée.

actrice de Rouge a partagé plusieurs photos de l’événement avec ses plus de 7 millions d’abonnés sur Instagram, accompagnées d’un message dans lequel il a fait allusion aux émotions qu’il a ressenties lorsqu’il a vu un cinéma bondé et a invité le public à assister pour profiter des histoires d’action disponibles dans les cinémas de Mexique.

