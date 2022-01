Mathieu van der Poel : le petit-fils de Poulidor fait son premier Tour de France | sport

Van der Poel pointe vers le ciel, à Poulidor, alors qu’il remporte l’étape. MICHAEL STEELE (Reuters)

A l’hôtel, un dimanche matin, on entend Mariza, et la Bretagne est une portugaise avec des églises de granit et des bateaux de pierre, mélancolie, ciel gris, mer sans limites, et c’est ainsi que le raconte l’hôtelier en préparant des œufs brouillés, comment faire si vous aimez la brume de fado. Cela frappe également le cycliste qui se réveille dans un autre hôtel un dimanche matin, se penche par la fenêtre, pleut bêtement, et décide qu’il serait mieux ailleurs, et se souvient comment des dizaines d’entre eux se sont retrouvés samedi, faisant la queue au hôpital où ils ont fait une IRM et des rayons X pour voir combien d’os ont été brisés lors des deux chutes incroyables de samedi.

Plus d’informations

A la radio des sons, comme des gémissements sans fin, de la musique tzigane, les chansons des Romains en orient, vagabonds en caravanes perpétuelles comme des cyclistes, toujours en mouvement, et des chansons tristes en parlent, et les introductions de Tristan et Isolde sont également jouées. Et si cette musique colle si bien à l’âme de ces maudits coureurs, elle leur dit aussi, leur rappelle, qu’ils ne sont plus les protagonistes du Tour de France, que les courses préféreraient que ce son soit entendu tous les jours, tous les moment, Le voyage de Valkyrie et l’ouverture de William Tell chevauche pour libérer la Suisse tandis que dimanche les cyclistes montent et descendent les trois quarts du vent comme des randonneurs le long de l’avenue suspendue à la falaise sur la côte nord survolant les plages de glace et les fermes de coquillages, et même la première épicerie . Monsieur Leclerc, Breton qui a construit l’emporium de l’hypermarché qu’il porte à pois comme celui du maillot de montagne.

Et les faire sonner plus fort, bien sûr, quand Mathieu van der Poel, le petit enfant à vélo le monde, il a dépassé tout le monde dans le Mûr de Bretagne, une fois, dans la première étape, et deux fois, dans le but final, et a atteint le maillot jaune qui dimanche, oui, rendra hommage à son grand-père, Raymond Poulidor, qui décédé il y a un an et demi, qui ne l’a jamais porté, victime de deux monstres, Jacques Anquetil et Eddy Merckx, cinq Tours chacun, derrière lui trois fois le deuxième et cinq fois le troisième. Mathieu, encore très jeune, est devenu émotif et a éclaté en sanglots. Des émotions vraies, des larmes vivantes, que la caméra transforme en spectacle. Un point de plus pour le Tour. « Je suis fier, je suis fier, jaune sur mon premier Tour. Quelle belle photo mon grand-père prendrait avec lui », a répondu Van der Poel, 26 ans, et a continué à sécher ses larmes. « grand-père Je l’avais demandé et j’étais trop tard pour le voir, mais je suis arrivé. J’ai dû attaquer deux fois pour obtenir les secondes nécessaires. C’était ma dernière chance. Le stress et l’anxiété du premier jour m’ont retenu, mais aujourd’hui je me suis libéré. Vous pouvez rêver toute votre vie d’un scénario, mais que ce scénario se réalise, c’est génial. »

A l’arrière, Alaphilippe a essayé de s’accrocher à sa tunique, mais il n’a pas pu, et les Slovènes siamois ont résisté, se taquant, se défiant, se courant sur deux montées vers Mûr pour la fierté et les secondes de bonification, et les deux jeunes hommes, Pogacar, gagnez. Les autres favoris, dans le troupeau, sont à 2 secondes des Slovènes et à 8 secondes du Néerlandais fils de Française, Corinne Poulidor, amoureuse du cycliste hollandais Adri van der Poel, en vacances en Martinique. Son fils vit en Belgique et veut remporter l’or olympique en VTT. Seuls Geraint Thomas, condamné pour l’accélération de son équipe pour Carapaz, et Superman ont donné quelque chose de plus, 23 secondes.

Tony Martin, le cycliste allemand venu au fossé samedi pour manger sa petite-fille qui, dos à la course, saluait ses grands-parents en le traitant d’imbécile, d’idiot, sans réaliser, peut-être, que lui, sa bêtise, sa désir d’être à la télé, ou les drôles qui se déguisent en carottes, et la caméra les jubile, en faisant des stars, fait autant partie du Tour que lui, le cycliste qui applaudit et qui, stressé et accéléré par le des milliers de commandes contradictoires et urgentes qui l’entourent depuis l’écouteur, presque autant que des plans aériens de châteaux, de cathédrales et de paysages remplissent des émissions ou comme des caravanes publicitaires.

Le Tour est un spectacle qui met en scène le lendemain une petite-fille, une mère qui sauve son petit-fils et son portable, en se jetant dans un fossé, de l’ire d’un cycliste abattu à 60 à l’heure, un enfant assis sur sa bicyclette dans un fossé écrasé par plusieurs cyclistes qui ont été projetés de l’asphalte comme un tourbillon. « Massacre, massacre ! », a crié dans le journal le directeur du Tour, Christian Prudhomme, choisissant bien les mots les plus marquants, les plus spectaculaires, pour décrire quelques-unes des chutes commises par les parents du Tour, fatalistes par obligation, à décompter chaque année. . Et aussi des jeunes, comme David Gaudu, Breton qui est tombé : « Triste, mais c’est la loi du cyclisme ».

Un autre morceau de musique joue dans la voiture de l’équipe, où, dans une ritournelle presque baroque qui n’a pas manqué depuis le début du cyclisme, les gémissements du propriétaire de l’équipe se font entendre, quelle cruauté, il faut faire quelque chose, le vélo marche vers lui-même. destruction, que le petit-fils est une anecdote, pas la raison. C’est ainsi que crie Eusebio Unzue, dont Movistar a perdu un cycliste dans une cascade, Marc Soler, qui s’est cassé les deux coudes, et presque un autre, Superman López, le leader, qui a perdu 1m 49s, et demande à nouveau au cyclisme d’autoriser les remplacements, tout comme le football, dont le spectacle s’est tant arrêté, a donc cherché une formule pour trouver la soupape qui libère la pression qui vient de grandir. Et les cyclistes reçoivent quotidiennement des vélos plus rapides, des jantes plus légères, de l’aérodynamisme, des vitesses électroniques, avec des évolutions jugées impossibles pour rien, 55/10 (12 mètres par pas de pédale) même sur terrain plat, où ils ne gagnent rien à 60 heures et à 80 ils peuvent continuez à pédaler et atteignez des vitesses qui transforment les vélos en chevaux sauvages hors de contrôle. « Cela ressemble à de l’hérésie », a déclaré Unzue. « Mais on peut envisager de limiter le développement du vélo, non ? » Car, admet-il, le Tour est tellement important pour tout le monde que personne ne peut arrêter d’accélérer et entrer dans son jeu, dans le spectacle.

Un spectacle créé uniquement par Poulidor et son petit-fils dévoué, la vie et la légende avec lesquelles le Tour tisse son intrigue et son maillot jaune depuis 118 ans.

Vous pouvez suivre EL PAÍS DEPORTES sur Facebook vous Indonésieou inscrivez-vous ici pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.