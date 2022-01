Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé vendredi soir que Paris avait convoqué les ambassadeurs américain et australien pour des consultations sur un accord entre Washington, Canberra et Londres conduisant à la résiliation du contrat avec la France pour l’achat du sous-marin.

Le Drian, qui avait annoncé la veille qu’un accord entre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni déclencherait une crise diplomatique, a écrit dans un communiqué que le président français Emmanuel Macron avait décidé de convoquer l’ambassadeur immédiatement en raison de la « situation extraordinairement grave ». . » concernant les décisions américaines et australiennes annoncées le 15 septembre.

Selon l’Associated Press, un diplomate français a déclaré que l’affaire remettait en question « la nature même des relations entre l’Europe et les États-Unis concernant la stratégie pour la région Inde-Pacifique ». Le porte-parole de l’Autorité palestinienne a refusé de répondre aux questions sur la manière dont cet événement affecterait les relations entre Paris et Washington, mais a souligné qu' »il s’agit d’une crise ».

Selon Reuters, l’Australie a rompu un contrat de 40 milliards de dollars avec la France, mais l’AP écrit sur le contrat d’achat de près de 100 milliards de dollars de sous-marins conventionnels français à Naval Group.

Le diplomate a expliqué à l’AP que le président Macron avait reçu vendredi une lettre du Premier ministre australien Scott Morrison l’informant que son contrat avait été rompu.

Des diplomates français ont demandé à Washington de clarifier la situation, apparemment quelques heures avant l’annonce officielle mercredi d’un accord entre Washington, Canberra et Londres.

Dans le cadre d’un nouveau pacte trilatéral, appelé AUKUS, axé sur la coopération en matière de défense, l’Australie construira un sous-marin à propulsion nucléaire basé sur la technologie américaine et britannique. En conséquence, Canberra a mis fin au contrat avec Naval Group pour la fourniture de sous-marins français.

Un correspondant de France 24 à Washington a qualifié les tensions naissantes dans les relations franco-américaines de « plus grande crise depuis au moins les trois dernières présidences (américaines) », et l’exclusion de la France de la stratégie océan Indien-Pacifique au profit de la Grande-Bretagne.

Jeudi, Le Drian a qualifié la décision de résilier son contrat avec la France de « coup de poignard dans le dos » et de « politique brutale à la Donald Trump ». La ministre de la Défense Florence Parly l’a qualifié de « verdict du mot, base d’un partenariat stratégique de sécurité » entre la France et l’Australie.

Le Drian et Parly ont ensuite publié une déclaration commune.

Le choix de l’Amérique qui conduit à retirer des alliés et partenaires européens comme la France d’un partenariat structuré avec l’Australie à l’heure où nous sommes confrontés à des défis sans précédent dans la région Indo-Pacifique, qu’ils soient fondés sur nos valeurs ou fondés sur le respect fondé sur un multilatéralisme fondé sur le État de droit, c’est une incohérence que seule la France peut regretter

– ils ont écrit.

Les Etats-Unis « regrettent » la décision de la France

Les Etats-Unis « regrettent » la décision de la France de rappeler son ambassadeur à Washington pour des consultations, a déclaré vendredi un représentant de la Maison Blanche cité par Reuters. Paris a pris une telle décision après que l’Australie a annulé un contrat de fourniture de sous-marins français.

Le représentant de la Maison Blanche a ajouté que Washington prendrait des mesures pour régler les différends entre les deux pays « comme il l’a fait plus d’une fois dans le passé ».

Le Drian a ajouté que la décision avait été prise par le président français Emmanuel Macron, qui a pris la situation « très au sérieux ».

Des sources au ministère français des Affaires étrangères citées par Reuters ont également évoqué la position « opportuniste » de Londres sur la question.

L’Australie a rompu un contrat avec la France pour acheter des sous-marins conventionnels d’une valeur, selon Reuters, d’environ 40 milliards de dollars au groupe naval français. L’Associated Press a cependant écrit que le contrat valait près de 100 milliards de dollars.

Dans le cadre d’un nouveau pacte de défense trilatéral entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, connu sous le nom d’AUKUS, annoncé le 15 septembre, l’Australie construira un sous-marin à propulsion nucléaire basé sur la technologie américaine et britannique. Canberra a donc résilié le contrat avec la société française.

