Seuls six des joueurs en bonne santé à leur disposition sont des basketteurs d’abin Brno, mais ils doivent encore entamer un match revanche lors du tour de Coupe d’Europe en France. Pas étonnant que Bourges ait perdu 55:94 et ait dit au revoir à la compétition.

« Nous ne méritions pas cela. Mes pensées restent au-dessus de l’ignorance totale et des règles actuelles. Le fait que cela ne reflète pas les problèmes de santé et les risques associés au fait d’être obligé de jouer le match d’aujourd’hui », a déclaré avec colère l’entraîneur de Brňanek, Viktor Prua, après le match.

« Je ne comprends pas comment c’est arrivé, » il secoua la tête de déception.

Son équipe Brňanek s’est effondrée en raison de problèmes de santé. Selon le directeur général Radek ír, un joueur a eu un test de coronavirus positif après son arrivée en France et l’équipe a dû être mise en quarantaine, et les trois autres étaient inaptes. L’entraîneur ne dispose ainsi que de six basketteurs disponibles en France.

abiny a perdu la première mi-temps avec 17 points, après la pause, les visiteurs dans une rotation serrée ont rapidement manqué de force et la différence de score s’est creusée. Bria Holmesová a été la meilleure tireuse avec 16 points, Kateřina Galíčková a marqué un point de moins. La troisième joueuse, jouant les 40 minutes complètes, Monika Grigalauskytéová a marqué huit points et ajouté onze rebonds.

« Chapeau et félicitations aux joueurs qui ont affronté les favoris de la Coupe d’Europe aujourd’hui à six heures. Ils se sont battus de la première minute à la dernière minute », a rendu hommage à Pruša sa grosse défaite.

Brňanky a perdu contre ses rivaux lundi à domicile lors du premier duel de trente points.

Coupe d’Europe de basket – huitièmes de finale, revanche :

Tango Bourges – abiny Brno 94:55 (27:18, 46:29, 72:40)

Plus grand nombre de points : Rupertová 27, Guapová 13, Mannová 11 – Holmesová 16, Galíčková 15, Grigalauskytéová 8. Premier match 79:49, Bourges avance.