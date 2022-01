École et omicron – El Sol de México

La variante omicron est venue changer la reconstruction de la normalité et inquiéter la société. Cependant, même si la pandémie est toujours vivante et que nous devons continuer à prendre soin de nous, il y a des faits importants à prendre en compte pour ne pas être confus et paniqué.

Par exemple, presque tous les enseignants ont été vaccinés avec un rappel ; qui n’a pas couvert l’ensemble du régime, l’a fait à sa discrétion et non par manque d’installations.

Aucune grande capitale au monde n’a fermé d’écoles et plusieurs pays ont assoupli les mesures. C’est le cas du Royaume-Uni, qui a récemment annoncé que l’utilisation de masques faciaux dans les écoles n’est pas obligatoire ; les espagnols qui, malgré la sixième vague, sont de retour en classe après la trêve hivernale ; et la France, l’Allemagne, l’Italie et d’autres pays européens qui ont repris les cours en présentiel.

L’Organisation mondiale de la santé a également déclaré que les écoles devraient être les derniers endroits à fermer et les premiers à ouvrir. De même, la directrice de l’UNICEF, Henrietta Fore, a assuré qu’une autre fermeture massive d’écoles détruirait des enfants.

La fermeture des écoles n’est plus envisageable et l’éducation est un droit qui ne peut être refusé à chaque enfant. Même le président López Obrador l’a dit : « nous ne devons pas dire que la contagion est maintenant terrible et que nous fermons des écoles ; Nous n’avons pas de problèmes de santé majeurs, surtout chez les enfants, chez les adolescents. »

De même, la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a déclaré que les écoles de la ville ne devraient pas être fermées, car presque tous les adultes, même les adolescents, ont été vaccinés.

La réalité est que, bien qu’il existe de nombreux cas que nous ne pouvons ignorer, ils ne sont pas aussi mortels qu’il y a deux ans grâce aux vaccins, et l’impact de l’hospitalisation est beaucoup plus faible, il est donc important de garder les écoles ouvertes, qui sont sûres ; et le personnel de l’éducation ont été vaccinés.

De plus, nous sommes à moins de 20 semaines de la fin de l’année scolaire, l’arrêt des activités aura des coûts scolaires élevés pour les filles et les garçons. Il faut constamment s’efforcer de maintenir l’apprentissage et, surtout, de ne pas abandonner. XXXTwitter : @LuisH_Fernandez