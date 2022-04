Macron promet plus de justice sociale et de soutien au pouvoir d’achat

Paris – Une semaine avant le début de l’élection présidentielle française, le président centriste Emmanuel Macron, favori des électeurs, a promis plus de justice sociale et de soutien au pouvoir d’achat dans la crise actuelle. Il a également annoncé de nouveaux investissements et améliorations dans les domaines de la santé et de l’éducation, a rapporté l’agence DPA.

« Notre projet pour 2022, c’est la solidarité et le progrès social », a déclaré Macron à des dizaines de milliers de ses partisans à Nanterre, près de Paris, où il a prononcé son seul grand discours avant le premier tour des élections, dimanche 10 avril.

« Un Français qui travaille ne devrait pas dépenser tout son salaire en carburant et en courses, c’est injuste », a déclaré le patron de l’Elysée. Selon lui, les employés devraient recevoir une prime non imposable pour soutenir le pouvoir d’achat jusqu’à 600 euros (environ 14 600 couronnes) à partir de l’été. Il a aussi promis plus aux indépendants. Le gouvernement a investi environ 20 milliards d’euros pour plafonner les prix de l’électricité et du gaz, a souligné le président.

Il faudrait investir davantage dans les soins de santé et l’éducation. La pension minimale régulière est de 1 100 EUR à l’avenir et l’aide aux femmes célibataires sera augmentée.

La DPA note que le pouvoir d’achat a été un thème clé de la campagne électorale française. D’autres sujets sont l’éducation, les soins de santé et la migration.

Macron a tardé à entrer dans la campagne électorale, en raison de ses efforts diplomatiques autour de la guerre en Ukraine. Il est clairement en tête des sondages, son principal rival étant le politicien d’extrême droite Marin Le Pen, qui, selon les sondages préélectoraux, se présentera avec Macron au second tour, prévu le 24 avril.