Ce Internat national islamique Paolo Diacono À partir de Citidale du Frioul relancer les activités internationales avec des projets ERASMUS+ PEACE (Proposition d’éco-conception de voitures autonomes en énergie)grâce à cela à partir de 2019 Liceo Scientifico a développé des activités de laboratoire et de programmation liées au thème des énergies renouvelables et de la réalité augmentée, en collaboration avec des écoles partenaires, Lycée La Prat à Cluny, France, e L’institut Escola Municipal de Treball à Granollers, Espagne.



Jusqu’au dimanche 3 avril l’internat ouvre ses portes 18 étudiants français et espagnols, accompagnés de leur professeur. Après des mois de télétravail, armés de masques FFp2 et pleins d’entrain, les étudiants étrangers vont s’affairer aux côtés de 22 étudiants de classe 2 et 3 Liceo Scientificoaprès avoir achevé la maquette de ville symbolique, qui est une fusion des trois villes Cividale, Cluny et Granollers.

Programmation de petits robots, conception et impression de composants 3D, application de la réalité augmentée et études d’énergie propre pour piloter des robots : tel est le programme des activités.

Après avoir réalisé des reproductions des principaux monuments des villes concernées – pour Cividale, Devil’s Bridge – certains étudiants ont programmé un robot automatisé qui parcourt des rues modèles, avec des lampadaires allumés commandés par la radio d’une voiture venant en sens inverse, tandis que d’autres y travaillent. application de réalité augmentée qui vous permet de mettre en évidence les informations clés en cours de route.

En corollaire de l’expérience, l’occasion de se familiariser avec les excellentes réalités scientifiques de la région, comme le Synchrotron de Trieste, où des excursions virtuelles sont consacrées à la relation entre la haute technologie et les applications liées à l’écologie.

À la fin de l’événement, les étudiants italiens partiront également contactez vos collègues en Espagne, du 2 au 9 mai, et en France, du 5 au 13 juin.

« Le dernier événement de Cluny – a déclaré le chancelier de l’internat islamique, Alberta Pettoello – conviendront de la conclusion du projet ERASMUS + qui, en trois ans, a engagé nos plus de quarante étudiants du Liceo Scientifico, avec leurs professeurs, dans de précieuses opportunités d’étude et de culture comparée. Nous sommes ravis de rouvrir notre Institut aux étudiants d’autres pays et nous espérons que cette semaine représentera une nouvelle étape importante vers la reprise de la dimension internationale qui a toujours caractérisé Convitto Paolo Diacono.« .