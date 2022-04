Le mois d’avril arrive avec enthousiasme à vélo à Eurosport

vitoria – La saison cycliste 2022 démarre à Eurosport. A partir de ce mois-ci, la « Maison du Cyclisme » étoffe son offre, qui inscrit au calendrier de grands rendez-vous nationaux et internationaux, et renforce son engagement en faveur du cyclisme féminin. Au total, plus de 600 diffusions couvrant plus de 1 200 heures de cyclisme en direct via les chaînes et plateformes d’Eurosport. Des Classiques du printemps aux Grands Tours en passant par les courses dans les meilleurs vélodromes du monde, les amateurs de cyclisme profiteront cette saison de la meilleure couverture sportive.

En plus d’offrir la couverture la plus complète des trois événements phares de la saison -Giro d’Italia, Tour de France et La Vuelta-, Eurosport vous permettra de profiter en direct et à la demande d’un grand nombre d’épreuves de cyclocross, BMX, piste et VTT événements, ainsi que les championnats du monde, déjà en septembre. Une couverture inégalée qui proposera une programmation spéciale autour des principales courses de la saison et une analyse unique avec la meilleure équipe d’experts des studios de télévision en réalité augmentée cube.

Le mois d’avril apporte avec lui un calendrier vertigineux pour les meilleurs passionnés de cyclisme du monde. Du Tour des Flandres en passant par Paris-Roubaix à Liège-Bastogne-Liège à la fin du mois, le public d’Eurosport sera à nouveau ravi des traditionnelles épreuves printanières qui rythment la saison. Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel, Greg Van Avermaet, Primoz Roglic, Enric Mas, Remco Evenepoel et une longue liste de grands noms du peloton reviennent à Eurosport pour un mois passionnant de cyclisme avec le Giro d’Italia juste au coin de la rue.

VELO FEMME Eurosport renforce également son offre des meilleurs événements du calendrier cycliste quelle que soit la modalité ou la surface sur laquelle il se déroule. Pour cette raison, la House of Cycling a élargi son catalogue de courses en 2022, acquérant de nouveaux droits de diffusion et misant sur les vélos féminins. Cette saison, Eurosport intègre dans son offre le Paris-Roubaix féminin et le Tour de France féminin, les deux événements les plus importants du calendrier qui s’ajoutent à d’autres événements majeurs qui ont été retransmis par Eurosport tels que le GP de Samyn, Strade Bianche, Nokere Koerse, Bredene Koksijde, Bruges-La Panne ou Gand-Wevelgem.

Cet engagement envers le sport féminin comprend le lancement de la campagne Maison du Cyclisme Féminin sur les chaînes et plateformes digitales d’Eurosport.

Une saison de plus, Eurosport dispose des meilleures équipes nationales et internationales de spécialistes du monde du cyclisme pour offrir la meilleure couverture. Alberto Contador, Javier Ares, Laura Ivarez, Juan Clavijo, Eduardo Chozas ou encore Saúl Miguel Garrido sont revenus au micro d’Eurosport pour commenter chaque instant et faire la meilleure analyse de chaque course. L’équipe d’experts d’Eurosport est complétée par de grands noms du cyclisme international tels que Bradley Wiggins, Robbie McEwen, Bernie Eisel, Jens Voigt, Jacky Durand, Sean Kelly, Laura Kenny ou encore Joanna Rowsell. L’offre sera complétée par d’autres magazines thématiques tels que Adieu, Tournée radiophonique, Bradley Wiggins . SALUT Roi de la pédale.

CALENDRIER L’émission démarre aujourd’hui avec la couverture du Tour des Flandres à partir de demain, lundi, pour vous offrir tout ce qui se passe à Itzulia Pays Basque 2022, qui se déroule jusqu’au samedi 9 avril. Ensuite, l’Amstel Gold Race (10e), Paris-Roubaix femmes le 16, et un jour plus tard les hommes arriveront à Eurosport. Tour des Alpes entre le 18 et le 22, Flèche wallonne le 20, Liège-Bastogne-Liège le 24 et pour terminer le mois, Eurosport proposera un Tour de Romandie du 26 avril au dimanche 1er mai.