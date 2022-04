Commentaires de la presse sur le groupe Coupe du monde : « L’Allemagne est un monstre » – Sports

Les groupes pour la Coupe du monde de football du 21 novembre au 18 décembre au Qatar ont été tirés au sort. La presse internationale a écrit à ce sujet :

Anglais:

Télégraphe: « Rêve d’un match nul pour l’Angleterre. Lors d’un match nul lucratif pour l’équipe de Gareth Southgate au Qatar, le pays dépasse l’Allemagne et affrontera à la place les États-Unis et l’Iran en phase de groupes. »

Temps: « C’est quand même un tirage assez amical pour l’Angleterre, qui espérait sortir vainqueur de groupe, mais ça (éventuels affrontements avec l’Ecosse ou le Pays de Galles Notes d. éditeur) est un cheval au Qatar… »

Gardien: « Demi-finalistes à la dernière Coupe du monde, finalistes à l’EURO, l’Angleterre peut-elle aller plus loin et remporter le tournoi pour la première fois depuis 1966 ? Il faut certainement qu’ils aient une équipe pour ça et à Gareth Southgate ils ont une équipe qui est consciente et des dirigeants aux yeux clairs, qui ont montré comment créer un environnement favorable. Il est douteux qu’il puisse réagir tactiquement assez rapidement lorsque le jeu échappe aux mains de son équipe.

Miroiter: « Les matches de groupe pour la Coupe du monde de cette année ont été annoncés et c’est une excellente nouvelle pour l’Angleterre. »

La France

Monde: « Pour l’équipe de France, le tirage au sort est presque aussi prévisible que le discours du président de la FIFA, Gianni Infantino, dans lequel il a appelé les dirigeants au ‘dialogue’ et à ‘la paix et l’unité’ dans le monde. Pour les Bleus, ce groupe B a de l’ambiance de déjà vu et 2018. «

L’Express: « La France entre relief et déjà vu. »

Équipe: « Les Bleus s’en sortent bien, choquant germano-espagnol. »

Espagnol

COMME: « L’Allemagne a un problème. La Roja a remporté ses trois derniers matches de compétition contre l’Allemagne. »

De campagne: « L’Allemagne est la seule menace du tour préliminaire. C’est un bon tirage pour l’Espagne. »

Première ligne: « L’Allemagne est un monstre, mais nous en gardons un bon souvenir. Et c’est un fait que l’Allemagne a connu un changement de génération depuis qu’elle a remporté le championnat du monde pour la quatrième fois au Brésil. »

sport: « Tir de classe mondiale. Avec l’Allemagne, l’Espagne avait déjà un adversaire très, très coriace dans les préliminaires. Le Brésil a ensuite menacé en quart de finale, mais nous avons évité l’Argentine et la France jusqu’en demi-finale. »

un journal: « L’Espagne a rencontré un monstre au Qatar. L’équipe allemande est encore un chantier, ayant récemment traversé une très mauvaise phase. »

Argentine

De campagne: « Échelle parfaite d’ajustements et de corrections : Arabie saoudite, Mexique et Pologne. L’Argentine a obtenu le ballon idéal du pot 4, l’Arabie saoudite. L’une des deux équipes les plus populaires du pot 2, le Mexique, et des adversaires européens exigeants du pot 3, la Pologne. Cette Cela ressemble au tirage idéal. »

Brésil

Sports mondiaux: « C’est un groupe très équilibré. Bien sûr, ce sera pire dans l’esprit des supporters de jouer contre les Pays-Bas ou l’Allemagne, mais les équipes européennes de notre groupe nous donneront un match très difficile, avec force physique et engagement tactique . »

Costa Rica

De campagne: « Sans aucun doute, les adversaires les plus coriaces de l’équipe nationale ne sont ni l’Espagne ni l’Allemagne. Les adversaires les plus coriaces sont la Nouvelle-Zélande. Si nous ne les battons pas, nous ne participerons pas du tout à la Coupe du monde. »

Japon

Sport Nikkan: « Le Japon classé dans le groupe E de première division, avec l’Espagne et l’Allemagne fortes, qui ont remporté la Coupe du monde. L’équipe de l’entraîneur-chef Moriyasu a été affectée au ‘groupe de la mort’ qui a inspiré la crainte comme jamais auparavant. »

Hochi Shimbun: « Le président de l’Association japonaise de football, Kozo Tashima, a déclaré : c’est un groupe utile. Je suis heureux. »

Néerlandais

Journal général: « Après un match nul avec des espoirs, Louis van Gaal s’approche de son dernier grand rêve avec les Oranje : un titre mondial. »

Télégraphe: « Rêve d’un match nul pour les Oranje. Tout va bien avec la boule de cristal de Louis van Gaal. Après le match amical contre l’Allemagne, l’entraîneur des Oranje avait déjà prédit que son équipe serait dans le groupe avec les hôtes du Qatar lors du tirage au sort de la Coupe du monde car il a toujours eu la chance de mon côté. »

de Volkskrant: « Avec des classements mondiaux de 20 (Sénégal), 46 (Equateur) et 51 (Qatar), le match nul contre les Pays-Bas semble bien parti sur le papier. Afrique, Amérique du Sud, Asie. Aucun contre l’Europe. »

Nouvelle-Zélande

1 actualité : « Si les All Whites n’ont pas eu une tâche difficile devant eux dans un barrage de Coupe du monde contre le classement mondial.