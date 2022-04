Luboš Palata

Journaliste écris moi

Le président français Emmanuel Macron a lancé sa mission de maintien de la paix en Europe de l’Est. A Moscou et plus tard à Kiev, il tenta de négocier un compromis entre la Russie, l’Ukraine et l’Occident, qui mettrait fin à la menace d’une nouvelle guerre en Europe de l’Est.

Le président français Emmanuel Macron a lancé sa mission de maintien de la paix en Europe de l’Est.



| Audio : Palais de Lubos



Dans la prochaine partie du podcast régulier de Deník « Evropa pro echy » avec la rédactrice en chef d’Euractiv Aneta Zachová et le rédacteur européen Deník Luboš Palata, nous regarderons jusqu’à Moscou, où le président français Emmanuel Macron a rencontré Vladimir Poutine. Six heures de pourparlers exténuants ont conduit aux premiers signes d’apaisement des tensions en Europe de l’Est. Même si Macron agit pour la France, maintenant que Paris est à la tête de l’Union européenne, il agit en fait depuis 27 ans. Nous nous arrêterons également à la position de la République tchèque. Ce sur quoi Macron a réussi à s’entendre, comment l’Ukraine y a réagi et comment le reste de l’Union européenne et l’Occident dans son ensemble y ont réagi font partie du podcast d’aujourd’hui. Nous diffusons le podcast quotidien « L’Europe pour les Tchèques » sur les événements non seulement dans l’Union européenne tous les mercredis à 12h00. L’émission était accompagnée du rédacteur en chef européen Deník Luboš Palata, l’invitée étant Aneta Zachová, rédactrice en chef d’Euractiv. Journal Podcast Journal du podcast – L’Europe pour la République tchèque Écoutez tous les mercredis sur Diary, Spotify ou Apple Podcasts