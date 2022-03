Macron, Poutine toujours très déterminés – Politique – Nouvelle Europe

(ANSA) – PARIS, 06 MARS – Une nouvelle conversation téléphonique entre les présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a eu lieu aujourd’hui, a indiqué l’Elysée. Il s’agissait de la quatrième conversation téléphonique entre les deux hommes depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine.La conversation téléphonique d’aujourd’hui entre Macron et Poutine – menée à la demande du président français – s’est terminée après une heure et 45 minutes, selon des sources à ‘Elisa . Par rapport à une précédente conversation téléphonique jeudi dernier, le président Vladimir Poutine apparaît aujourd’hui Emmanuel Macron « toujours très déterminé » dans la réalisation de ses objectifs. Poutine a notamment réitéré ses exigences de négociations : « dénazification » de l’Ukraine, « neutralisation », reconnaissance de l’annexion de la Crimée et indépendance du Donbass. Selon Poutine, ces objectifs « s’ils ne sont pas atteints par des négociations, ils le seront par des opérations militaires ».

Pendant ce temps, Poutine a déclaré aujourd’hui à Macron qu’il était « prêt à se conformer aux réglementations de l’AIEA sur la protection des centrales nucléaires ». Lors d’un appel téléphonique d’une heure et 45 minutes, selon un rapport de l’Elysée, Poutine a déclaré à Macron – qui a placé la question de la sécurité des centrales nucléaires au-dessus de l’interview d’aujourd’hui – que « ce n’était pas son intention de mener des attaques contre des centrales » en Ukraine. (POIGNÉE).