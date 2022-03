La Russie lancera 600 missiles sur l’Ukraine depuis le début de l’invasion – Observateur

L’Ukraine traduit la Russie devant la Cour internationale de justice pour exiger la fin immédiate de l’invasion

L’Ukraine demandera à la Cour internationale de justice d’exiger que la Russie mette immédiatement fin à l’invasion de son territoire, L’agence de presse Reuters a déclaré.

L’affaire sera déposée lundi devant le tribunal basé dans la ville néerlandaise de La Haye, qui est le principal organe judiciaire des Nations Unies.

Selon Reuters, l’Ukraine affirme que la Russie a mal interprété Convention pour la prévention et la répression du crime de génocideun traité de 1948, signé dans le cadre des Nations Unies et signé par les deux pays — et utilisant cette interprétation erronée pour justifier une invasion.

L’Ukraine estime que la Russie utilise à tort le terme « génocide » pour décrire le conflit entre l’armée ukrainienne et les séparatistes vivant dans la région du Donbass.

Le processus qui sera porté devant la Cour internationale de Justice est différent du procès final qui aura lieu devant la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre qui auraient été commis par la Russie lors de l’invasion, car ces procès sont différents et ont des objectifs différents.

La Cour pénale internationale est un tribunal pénal, créé par le Statut de Rome à la fin des années 1990, dont le but est d’enquêter et de poursuivre des individus (quel que soit le poste politique ou militaire qu’ils occupent) pour crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l’humanité et agression. Ce tribunal a confirmé l’ouverture d’une enquête pour évaluer la situation en Ukraine.

D’autre part, la Cour internationale de justice est un tribunal civil, l’un des organes centraux des Nations Unies, dont la fonction est de régler les différends entre pays. Il ne peut viser que des États – et non des individus – et est l’organe prévu par la convention sur le génocide de 1948 pour régler tout différend lié au traité.

Le procès commence lundi à 10 heures (9 heures à Lisbonne), lorsque la partie ukrainienne présentera ses arguments. La Russie devrait intervenir mardi. Selon Reuters, le tribunal pourra prendre des mesures conservatoires pour éviter une escalade du conflit avant d’analyser l’affaire en détail.

Les décisions de la Cour internationale de justice sont contraignantes, mais leur mise en œuvre dépend de la volonté des pays cibles de les mettre en œuvre.