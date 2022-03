Biathlète moindre surprenant comme deuxième poursuite

Erik Lesser présente sa meilleure course de la saison à la Coupe du monde à Kontiolahti, en Finlande. (Image : dpa)

(Photo : Angelika Warmuth/dpa)

Kontiolahti – Le biathlète Erik Lesser a terminé deuxième de la poursuite à la fin de la Coupe du monde à Kontiolahti, en Finlande, lors de sa meilleure course de la saison.

Sur les lieux de son triomphe aux Championnats du monde dans la discipline il y a sept ans, le joueur de 33 ans n’a commis aucune erreur de tir et a terminé à seulement 8,2 secondes du vainqueur Quentin Fillon Maillet de France, qui a écopé d’une série de tirs au but. La troisième place dimanche après 12,5 kilomètres est revenue à l’Italien Lukas Hofer (1 penalty), que Lesser venait de quitter dans le sprint final.

Juste avant la fin de sa carrière dans deux semaines, il s’agissait de la meilleure performance hivernale de Lesser et de son premier podium en près d’un an et demi. Le Thuringien Lesser n’a annoncé que pendant une semaine qu’il mettrait fin à sa carrière à la fin de la saison et qu’il aimerait travailler comme entraîneur à l’avenir. Dans la poursuite, il n’est parti que de la douzième place et a courageusement lutté pour avancer.

Après avoir terminé troisième du sprint samedi, Johannes Kühn ne pouvait plus se battre pour le podium. Le Bavarois de 30 ans écope de quatre pénalités et revient à la 13e place.Le deuxième meilleur Allemand est Roman Rees (1) à la neuvième place. Benedict Doll (2) est le onzième, Philipp Nawrath (4) le douzième.

