Macron a annoncé un voyage en Chine, il veut discuter de l’invasion de l’Ukraine par la Russie avec Pékin

Le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi qu’il se rendrait en Chine début avril, mais n’a pas donné de date précise. C’est ce qu’a rapporté l’agence AFP, selon laquelle Macron voulait demander à Pékin d’aider les alliés de l’Ukraine à « faire pression sur la Russie pour qu’elle arrête l’agression et construise la paix ».

Un jour après que Pékin a publié un document appelant à des pourparlers de paix et à une « solution politique » au conflit, Macron a déclaré que la paix n’est « possible que si elle comprend l’arrêt de l’agression russe, le retrait des troupes et le respect de la souveraineté territoriale et du peuple ukrainien ». Il voulait répéter ces idées lors de sa visite en Chine.

Pékin a présenté vendredi son plan de paix dans un document appelant à la position de la Chine sur la résolution politique de la crise ukrainienne. Entre autres, encourager les deux pays à s’abstenir d’attaquer les populations civiles, appeler à la mise en place d’un corridor humanitaire, mais aussi à la fin des sanctions occidentales contre la Russie. Dans le même temps, la Chine adhère au principe de « souveraineté, indépendance et intégrité territoriale de tous les pays ».

Kiev a rejeté le document en 12 points élaboré par la diplomatie chinoise à moins qu’il n’inclue le retrait des troupes russes aux frontières de 1991, mais a déclaré qu’il était ouvert à des négociations sur certaines parties du plan. Au contraire, Moscou le soutient, selon lui, l’Ukraine doit accepter la « nouvelle réalité territoriale ».

« Si vous prétendez être un acteur mondial, vous ne proposez pas un plan irréaliste. Vous ne pariez pas sur un agresseur qui a violé le droit international et qui perdra la guerre. Ce n’est pas sage », a déclaré Mykhailo Podolyak, conseiller du bureau du président pour l’Ukraine. , a commenté les plans de la Chine sur Twitter samedi.