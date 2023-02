Le Goliath pourrait tomber cette année, a déclaré Zelenskyj lors d’une conférence à Munich — ČT24 — Télévision tchèque

Dans son discours vidéo, Zelensky a salué les efforts des alliés qui ont aidé son pays dans la guerre contre la Russie. « Merci à tous ceux qui ont donné la catapulte à David », a déclaré Zelenskyy, ajoutant que le Goliath pourrait tomber cette année. « Il ne doit y avoir aucune alternative à la victoire de l’Ukraine. Il n’y a pas d’alternative pour notre unité, il n’y a pas d’alternative pour la libération de notre pays et de notre peuple », a déclaré le président. Critique du retard de l’Occident Cependant, dans le même temps, il a averti que la Russie utilisait le retard de l’Occident à son avantage et causait de nouveaux dégâts en Ukraine. Alors que les pays occidentaux discutent de la fourniture de chars à l’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine réfléchit à la manière de resserrer les liens autour de la Moldavie, inquiète le chef de l’Etat ukrainien. Selon Zelensky, Poutine n’a pas l’intention de s’arrêter à l’Ukraine, donc Kiev n’a d’autre choix que de rejoindre l’UE et l’OTAN. « Malheureusement, l’ennemi peut encore détruire de très nombreuses vies. C’est pourquoi nous devons nous dépêcher, nous avons besoin de rapidité, de la rapidité de nos accords, de l’aide qui renforcera notre attaque, de la rapidité des décisions qui limiteront le potentiel de la Russie », a déclaré Zelenskyy.

Selon le chancelier allemand Olaf Scholz, Poutine n’a jamais pensé que l’Occident serait capable de s’unir contre l’agression russe et de soutenir l’Ukraine. À Munich, Scholz a demandé aux Alliés occidentaux de se joindre à l’Allemagne pour fournir des chars à l’Ukraine. Les ambitions de pouvoir de Poutine ne doivent pas prévaloir, a souligné la chancelière allemande. « Les chars allemands Leopard seront en Ukraine au plus tard la dernière semaine de mars », a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Selon Scholz, le soutien de l’Allemagne à l’Ukraine, y compris la fourniture d’armes modernes, se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. « Cependant, nous agirons toujours de manière à ne pas aggraver le conflit », a-t-il déclaré. Berlin est convaincu depuis longtemps qu’il veut empêcher la propagation de la guerre à d’autres pays. Violation de tabou L’invasion de l’Ukraine est un exemple de nouveau colonialisme, a déclaré le président français Emmanuel Macron lors de la conférence, appelant les alliés à intensifier l’aide militaire à Kiev. « Il n’y a aucune justification pour envahir l’Ukraine. Ce que nous voyons en Ukraine maintenant, c’est un nouvel impérialisme. L’invasion de l’Ukraine a brisé un tabou. Et ce tabou a été violé par les membres du Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-il expliqué, ajoutant que la Russie est actuellement une force causant des déséquilibres dans le monde. . Macron a condamné les attaques russes contre des civils, la destruction d’infrastructures civiles et énergétiques et les menaces nucléaires. « Nous ne devons pas non plus sous-estimer le rôle de l’Iran », a-t-il déclaré. Téhéran a fourni à l’armée russe des drones, que les Russes ont utilisés pour attaquer les villes ukrainiennes. Le chef de l’Elysée a également commenté l’avenir. « Rien ne changera la géographie de la Russie, la Russie fera toujours partie de l’Europe », a déclaré Macron. Il a noté qu’il soutiendrait toujours le dialogue, mais ce n’est pas possible pour le moment. « La Russie a maintenant choisi la guerre. Il est clair que la Russie a commencé cette guerre et la Russie ne doit pas gagner cette guerre », a-t-il souligné. Selon le directeur de l’Institut des relations internationales Ondřej Ditrych, il est important que l’Occident accepte, sauf exceptions, que les conditions d’éventuelles négociations de paix soient déterminées par l’Ukraine elle-même. Et cela d’un point de vue moral et purement pragmatique. « Si une sorte de paix est imposée à l’Ukraine, cette paix ne va pas durer, elle ne sera pas durable à long terme. C’est vrai d’un point de vue moral, mais aussi d’un point de vue très pratique. politiquement », v. Événements, commentaires.

Les espoirs de l’année dernière se sont estompés Le président de la Conférence de Munich sur la sécurité, Christoph Heusgen, a également condamné les actions du chef du Kremlin dans son discours. « Ce à quoi nous assistons en Ukraine n’est pas une guerre entre l’Ouest et l’Est, ce n’est pas une guerre entre la Russie et l’OTAN ou l’Union européenne, c’est une guerre entre l’État de droit et des lois plus fortes », a-t-il souligné. Heusgen. Le président de la conférence a rappelé que lorsque cet important événement de sécurité s’est terminé l’année dernière, les participants avaient l’espoir que Poutine reculerait devant l’agression planifiée lorsqu’il a vu l’unité occidentale à Munich. « Nous savons tous que cela s’est passé différemment. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un pays européen nie l’existence d’un autre pays européen », a critiqué l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La conférence de Munich sur la sécurité de l’année dernière s’est terminée le 20 février. Quatre jours plus tard, les troupes russes envahissent l’Ukraine. La Russie n’a pas été invitée à l’événement de cette année à Munich, que Davos a qualifié de politique de défense en raison de son importance. « La délégation russe ainsi que la délégation iranienne à Munich n’étaient pas présentes à la réunion des chefs de la conférence sur la sécurité », a déclaré Pavel Polák, correspondant de CT en Allemagne.

La conférence sur la sécurité a réuni des politiciens et des experts de près d’une centaine de pays. Le chancelier allemand Olaf Scholz, le vice-président américain Kamala Harris, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg et des représentants de l’Union européenne et des Nations unies figuraient parmi les participants. La République tchèque est représentée par le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavský (pirate) et le président élu Petr Pavel est également à Munich. Outre la guerre, la discussion de cette année se concentrera également sur ce que l’on appelle le Sud global. Par conséquent, des représentants d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie du Sud et du Pacifique ont également reçu des invitations. « Une conclusion contraignante ne peut être attendue de la conférence de Munich, son importance réside dans le fait que la conférence permet aux diplomates, hommes d’État, premiers ministres, ministres de se rencontrer à un niveau informel et de discuter de questions qui sont ensuite normalement discutées lors des réunions au sommet », a expliqué Correspondant de ČT Polák . La conférence s’est accompagnée de mesures de sécurité strictes. Il y avait environ 4 500 policiers sur les lieux. La zone autour de l’hôtel Bayerischer Hof est fermée, tout comme la Promenadeplatz adjacente, où un couloir spécial a été créé pour les résidents et les clients du magasin. Parallèlement à la conférence, comme auparavant, des manifestations ont eu lieu, qui auraient été d’environ deux douzaines avec un total d’environ dix mille participants. Les opposants à l’OTAN, les associations pacifistes réclamant le désarmement et le mouvement Querdenker ont protesté. Ce mouvement controversé, dont le nom signifie différents esprits, réunit, entre autres, des opposants aux mesures de quarantaine ou au système politique allemand, des partisans de Poutine ou des partisans des théoriciens du complot.