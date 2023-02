Bonne nouvelle pour les Slaves. Le capitaine se remet, attend avec impatience le début de l’entraînement

Les entraîneurs et les fans ont beaucoup manqué à Holeš dans l’équipe. Maintenant, le joueur a hâte de commencer l’entraînement lundi après un problème de santé. « Je vais bien. Le 2 janvier, nous avons commencé les préparatifs, j’ai hâte. Je suis absent depuis longtemps », a déclaré le footballeur professionnel. Site de football slave.

Sur le site slave, il parle également du type de blessure qui le dérange vraiment. « J’ai été opéré du tendon, la sangle qui le maintient en place au niveau de la cheville. Mon tendon est instable, il vole légèrement au-dessus de ma cheville lorsque je suis sous charge. Il doit être réparé chirurgicalement pour maintenir le tendon dans la rainure à laquelle il appartient », a révélé Holeš, qui devrait être sous la fronde fin novembre. « Cela prendra six semaines. J’espère donc que je pourrai éventuellement commencer à m’entraîner. »

Il était clair qu’il ne participerait pas pleinement aux préparatifs et que la charge augmenterait. « Je vais consacrer la première semaine à l’entraînement et au renforcement de mes jambes. Pour que les jambes se musclent, je les ai en fixation, donc elles perdent quelque chose. Le 10 janvier, nous nous envolerons pour le camp d’entraînement portugais, les médecins ont m’a donné la permission de commencer à courir et à travailler à mon retour », a déclaré Holeš.