Le gardien de but de football français Hugo Lloris a annoncé la fin de l’équipe nationale. Sous le maillot de l’équipe nationale, il a disputé 145 matches, dont il a disputé deux finales de Coupe du monde, dont une avec succès. Mais c’est la finale perdue au Qatar contre l’Argentine qui est devenue la finale. Personne n’a joué plus de matchs sous un maillot de la France. Après Karim Benzema, un autre joueur clé se termine.

Hugo Lloris a commencé sa carrière internationale le 19 novembre 2008, lorsqu’il a débuté en amical contre l’Uruguay et a tout de suite gardé sa cage inviolée. Depuis, il a participé à quatre Coupes du monde, menant son équipe en finale à deux reprises. Dans les deux autres cas, cela s’est soldé par une élimination dans le groupe de base et en quart de finale. Il a également joué pour l’or aux Championnats d’Europe 2016, mais la France n’était pas tout à fait en finale contre le Portugal, qu’elle a perdu après prolongation.

Mais il a pu profiter du métal le plus précieux lors des Championnats du monde 2018 organisés en Russie. Quatre ans plus tard, il a pu réitérer ce succès, mais lors de la finale dramatique au Qatar, le pays des coqs gaulois n’a pas suffi face à l’Argentine, qui s’est inclinée aux tirs au but. Ce match était le dernier de Lloris en équipe nationale.

« Après quatorze ans à défendre ce maillot, je pense avoir atteint mon but. J’ai décidé de mettre fin à ma carrière internationale avec le sentiment d’avoir tout donné. Je préfère finir en tête que d’attendre une baisse de forme ou trop de concurrence,Lloris a justifié sa décision de Médias français.

Mais Lloris n’en a pas fini avec sa carrière sportive. Il est toujours un joueur de Tottenham, qu’il attend en vain pour remporter un trophée. Il n’a connu le succès en club que sous un maillot lyonnais, où il a remporté la Coupe de France et la Super Coupe.

Le dernier match de Lloris en équipe nationale a été la finale de la Coupe du monde au Qatar :

​

TN.cz