Le nouveau satellite météorologique du MTG-I1 est dans l’espace. Cela aidera les scientifiques à surveiller le climat | iRADIO

🎥 #ICYMI décoller de @ariane5 #VA259 apporter @eumetsat‘avec #MTGI1 dans l’espace depuis @EuropeSpacePort le 13 décembre 2022 ! pic.twitter.com/LQZWcJiO9Z — ESA (@esa) 13 décembre 2022 L’Agence spatiale européenne (ESA) a lancé une nouvelle génération de satellite météorologique MTG-I1 dans l’espace. L’agence a déclaré que l’événement nocturne de mercredi a inauguré une nouvelle ère de prévisions météorologiques. La fusée Ariane 5 a lancé le satellite depuis le cosmodrome de Kourou en Guyane française Amérique du Sud mardi à 21h30 CET Selon l’ESA, le satellite s’est séparé de la fusée 34 minutes après le lancement, et le centre au sol de Malindi au Kenya a reçu le signal de MTG- Moi c’était bien.





Prague

12h27 14 décembre 2022

Le satellite Meteosat Third Generation Imager (MTG-I) va fondamentalement changer les prévisions météorologiques à court terme en Europe. Il s’agit d’un satellite de première génération qui est d’une grande aide pour la détection précoce et la prévision des orages violents qui se forment rapidement et, en général, pour la prévision météorologique et l’observation de l’évolution du climat.

Selon l’ESA, le satellite est le fruit d’un partenariat de longue date entre l’ESA et EUMETSAT (Organisation européenne pour les satellites de recherche météorologique).

« Ce satellite météorologique de troisième génération assurera non seulement la continuité des données de prévision météorologique depuis l’orbite géostationnaire pour les deux prochaines décennies, mais permettra également une expansion significative de ses capacités actuelles d’imagerie et d’imagerie de la foudre en temps quasi réel, une nouvelle capacité pour Les satellites météorologiques européens », précise l’ESA dans sa communication. L’ensemble du système MTG sera composé de six satellites.

Au cours des premières orbites autour de la Terre, l’équipe au sol a déployé les panneaux solaires du satellite et les a pointés vers le Soleil. Cela serait suivi d’un passage de l’orbite géostationnaire d’origine, qui était sensiblement elliptique, à une orbite finale utilisant une série de moteurs principaux à combustion. Ce processus prendra environ cinq jours.

MTG-I1 a été lancé dans l’espace avec les satellites de télécommunications Intelsat Galaxy 35 et Galaxy 36. Ensemble, ils pèsent près de 11 tonnes, un poids presque record pour une charge utile envoyée en orbite géostationnaire de transit par la fusée Ariane 5.

