L’UE salue les normes européennes de bien-être animal comme les plus élevées au monde

Ce mercredi, le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, Jesús Julio Carnero, a participé au Conseil consultatif sur la politique agricole commune présidé par le chef de la division espagnole, Luis Planas, auquel participent également les responsables d’autres communautés autonomes. Cette réunion est en préparation du Conseil des ministres de l’Agriculture de l’UE qui se tiendra le 17 janvier à Bruxelles, le premier d’une présidence française.

Carnero a souligné le ministre de l’Agriculture, Luis Planas, l’importance d' »un secteur qui fait de grands efforts pour maintenir la production en dessous des normes de qualité les plus élevées » en insistant sur le travail qui coûte de l’argent pour atteindre ce niveau « par nos agriculteurs et de la part de la administration, nous surveillons la conformité ».

programme présidentiel français

Dans cette présidence, la France s’est fixé trois priorités dans les travaux à mener dans le cadre de son mandat au cours du premier semestre 2022. Premièrement, veiller à ce que les produits importés de pays tiers soient conformes aux exigences de production mises en œuvre au sein de l’UE, en matière de santé et protection de l’environnement. . C’est-à-dire faire avancer la « réciprocité » ou « clause miroir », d’autre part, évaluer l’agriculture à faibles émissions de carbone et la séquestration du carbone dans les sols agricoles grâce à un étiquetage reconnu comme « bas carbone », et troisièmement Priorité à promouvoir les initiatives visant à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires.

Également à l’ordre du jour, une révision de la législation européenne sur les indications géographiques protégées pour renforcer ce modèle protégeant la qualité des produits agro-alimentaires européens et clôturer la nouvelle PAC par rapport aux plans stratégiques. À cet égard, il faut tenir compte du fait que, au cours de ce semestre, le plan stratégique de la PAC, actuellement présenté par 19 États membres, sera examiné par la Commission européenne, y compris le plan présenté par l’Espagne il y a quinze jours.

Le conseiller Jesús Julio Carnero accorde une grande importance à la promotion et au progrès de l’équilibre dans le commerce extérieur des produits agricoles et a souligné que «l’Union européenne a fixé et exigé les normes de qualité les plus élevées dans la production alimentaire européenne, à la fois pour la consommation intérieure et pour l’exportation. , et tout cela du point de vue de la santé et aussi du point de vue de l’environnement et du bien-être animal. Il est logique que cette même exigence soit demandée, à travers une clause miroir sectorielle pour les produits importés, car sinon une concurrence déloyale sera favorisée au détriment de nos agriculteurs et éleveurs ».

Bien-être animal dans l’UE

Le Conseil des ministres s’adressera également à la Conférence qui s’est tenue le 9 décembre sous le titre « Le bien-être animal dans l’Union européenne, aujourd’hui et demain », une conférence qui rassemble un grand nombre d’experts analysant les lois sur le transport, l’abattage, l’étiquetage, le bien-être dans les exploitations agricoles de l’UE.

La Commission européenne, qui a participé à la réunion avec le commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, a reconnu et célébré que les normes de l’UE en matière de bien-être animal sont désormais parmi les plus élevées au monde et que les progrès peuvent être poursuivis, en particulier dans la suppression progressive du système pénal pour tous espèce. .

À cet égard, Carnero a déclaré que « tout montre qu’en matière de bien-être animal dans l’UE, nous sommes sur la bonne voie, et cela est reconnu par les autorités européennes et les entreprises qui achètent nos produits dans d’autres pays. Nous allons renforcer nos systèmes de production qui doivent maintenir les plus hautes exigences en termes de santé animale et humaine. Mais ces adaptations ne nécessitent pas d’efforts majeurs pour nos producteurs. La Commission européenne doit en être consciente et être conseillée pour soutenir les voies de restructuration et d’adaptation de ces secteurs. Depuis Castilla y León, nous contribuerons à faciliter les changements nécessaires ».

Cycle du carbone durable en agriculture

La présidence française a fait de l’une de ses priorités le développement de solutions durables basées sur la nature et la technologie pour augmenter l’élimination du carbone, par le captage, le stockage ou l’utilisation du CO2 dans le but d’avoir un cadre législatif d’ici fin 2022 au niveau de l’UE pour certification des pratiques d’élimination du carbone, le tout pour atteindre l’objectif déclaré défini par le package « Fit to 55 ».

En outre, Carnero a indiqué que « nous devrions éviter de charger de l’encre dans le secteur agricole, car ce n’est pas au centre du problème de carbonisation, mais cela peut contribuer à l’atténuer en raison de son potentiel d’absorption ou d’absorption du CO2. . Nous étudierons la proposition dans les moindres détails et nous soutiendrons tous ceux qui récompensent les agriculteurs dans un modèle économique écologique ».

Les coûts de production pèsent sur la compétitivité agricole

Enfin, les conseillers castillans-léonais ont insisté sur la hausse des prix du carburant, de l’énergie, des aliments pour animaux et de presque tous les intrants affectant le secteur agricole. Aucune désescalade n’a été observée et les prix de la production agricole n’ont connu aucune réaction. Cette situation, qui se veut temporaire, n’a pas d’horizon en vue et des mesures doivent être prises pour ne pas affecter la survie du bétail, notamment du bétail, qui est fortement touché.