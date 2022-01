Le parquet de France demande 10 mois de prison pour Benzema soupçonné de chantage sexuel Valbuena | sport

Benzema, lors de la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et la Belgique le 7 octobre. FRANCK FIFE (AFP)

Les nuages ​​commençaient à s’éclaircir pour Karim Benzema en ce premier véritable jour d’automne à Paris. Le parquet de Versailles, à la périphérie de la capitale française, qui juge depuis mercredi l’attaquant du Real Madrid pour son implication présumée dans l’extorsion de l’ancien coéquipier Mathieu Valbuena avec une vidéo à caractère sexuel, a demandé cette Jeudi pour une peine de 10 mois de prison avec remise en liberté pour un joueur du Real Madrid.

Quoi que le juge décide dans un procès dont le procès doit durer jusqu’à ce vendredi, la peine est bien plus légère que les cinq ans de prison qui menacent de ruiner la carrière du footballeur français de 33 ans de manière peut-être irréversible. Et les 75 000 euros d’amende qui accompagnent la demande de sanction du parquet ne devraient pas couvrir d’éventuelles renonciations d’un joueur qui a fomenté une ombre de suspicion dans cette affaire depuis six ans et est donc absent jusqu’en 2021. Équipe française.

Malgré le fait que la demande de condamnation soit beaucoup plus faible que ce qui a été envisagé jusqu’à présent, « Benzema n’est pas un bon samaritain qui est venu aider, il agit pour permettre aux négociateurs d’atteindre leurs objectifs et aux extorqueurs de récupérer l’argent », a déclaré la procureure Ségolène. Marés a indiqué dans un communiqué ce dernier, selon l’agence France Presse.

Le joueur madrilène a été inculpé dans cette affaire en raison de sa conversation avec Valbuena dans laquelle il l’avait mis en garde contre les conséquences de ne pas répondre aux menaces des maîtres chanteurs, ce qui a conduit l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille à soupçonner que les Madridistas étaient impliqués dans le complot. . .

L’incident s’est produit le 6 octobre 2015. Plus tard, Benzema s’est rendu dans la chambre de Valbuena pendant la concentration. bleu au centre de formation de Clairefontaine, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, et a expliqué à un collègue qu’il pouvait lui présenter « une personne de confiance » pour l’aider à « gérer » la publication éventuelle de vidéos préjudiciables.

« Attention, ce sont de grands tyrans. »

« Attention, maths. Ce sont de grands, grands tyrans », l’a prévenu le joueur du Real Madrid, pour qui, comme il l’expliqua plus tard, c’était une façon d’aider ses coéquipiers. Valbuena, 37 ans, a plutôt admis qu’il avait l’impression que ses propos avaient un « ton menaçant ».

Les divergences de versions des deux acteurs sur les faits qu’ils admettent tous les deux sont la clé de toutes les enquêtes et procès qui doivent désormais mettre un terme à une bataille judiciaire qui dure depuis six ans. Sur le banc aujourd’hui quatre autres personnes accusées du complot ont siégé : Axel Angot et Mustapha Zouaoui, les cerveaux présumés du chantage ; Karim Zenati, ami d’enfance de Benzema et cible présumée de maîtres chanteurs pour le persuader de servir d’intermédiaire ; et Younes Houass, qui a fini par servir d’intermédiaire aux maîtres chanteurs. Le bureau du procureur a requis des peines pour ces accusés allant de 18 mois à quatre ans de prison.

Benzema est le seul prévenu à ne pas comparaître à l’audience d’aujourd’hui, invoquant ses obligations sportives. Son avocat, Antoine Vey, a expliqué que le joueur était absent pour « des raisons professionnelles ». Mardi, l’attaquant joue un match de Ligue des champions avec son équipe à Kiev, contre le Shakhtar. Le joueur madrilène est la personne la plus en vue sur la liste des chefs d’accusation parmi les accusés, car il est également le seul à ne pas être inculpé de racket. Le parquet l’a seulement accusé d’être impliqué, car son objectif n’était pas de rechercher le profit.

Un deuxième procureur, Julien Eyraud, a confirmé que ses demandes de condamnation étaient ordonnées en fonction de leur implication dans les complots d’extorsion de l’autre, mais aussi en raison de leurs dimensions sociales et de personnalité. Dans le cas de l’attaquant madrilène, il a admis qu' »il n’est pas n’importe qui » et que « sans lui cette affaire n’aurait pas eu de nombreuses dimensions ».

Prison, seulement s’il rechute

« C’est un porteur d’image, un espoir pour beaucoup, une célébrité. De toutes ces valeurs. Comme chaque personne publique, comme chaque star. Ses apparitions publiques, ses actes de charité sont différents de l’assistance à une tentative de chantage de son ami », a déclaré Eyraud.

Si le verdict du tribunal est conforme à la demande du bureau du procureur, Benzema n’aura besoin d’aller en prison qu’en cas de récidive.

