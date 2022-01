La qualification de Lille pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions renforce le classement de l’UEFA.

JE ‘olympique de marseille avec pression. À propos de ça Petit c’est dedans Paris Saint Germain Vous continuerez à vous aventurer dans la Ligue des champions, quiJeux Olympiques de Lyon c’est dedansAS Monaco Qualifié directement pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa et ren Pour ceux de la Conference League, l’OM a été éliminé de la Ligue Europa et peut désormais espérer faire mieux que les éliminatoires de la Conference League. Encore faut-il ne pas confondre le jeudi ciel et blanc avec le Lokomotiv Moscou…

Pourtant, malgré les difficultés que rencontre le stupide marseillais, les résultats du club à six équipes sont déjà historiques. Avec 13 416 points désormais, la France occupe la deuxième place derrière l’Angleterre (14 142) mais devant les Pays-Bas (13 000) et l’Allemagne (11 071). L’Espagne et l’Italie sont encore plus loin, tout comme le Portugal, avec qui la France est en lice pour la cinquième place, il est donc important de profiter de trois représentants en Ligue des champions.

Témoin des performances exceptionnelles des clubs français en Coupe d’Europe depuis le début de la saison, la France a signé la deuxième meilleure saison depuis la réforme de la Coupe d’Europe. à 21 ansN.-É. Siècle, les clubs français n’ont réussi qu’une seule fois : lors de la saison 2016-17, qui a opposé l’AS Monaco en demi-finale de Ligue des Champions et l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa. Le résultat a permis à la France de clôturer la saison avec 14 416 points. Avant même la fin de la phase de poules, les clubs français n’avaient qu’un point de retard sur le record.

