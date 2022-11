« L’OTAN est plus unie que jamais. » Les Alliés ont été alarmés par les rapports d’attaques de missiles sur la Pologne

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord surveille la situation concernant l’explosion d’aujourd’hui en Pologne et mène des consultations avec les États membres. Cela a été transmis par le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, après un appel téléphonique avec le président polonais Andrzej Duda. Il a ajouté qu’il était important que tous les faits soient vérifiés. Il a transmis ses condoléances à Dud.

Les représentants de plusieurs États membres de l’OTAN ont appelé à une coordination alliée. D’autres ont demandé des éclaircissements sur ce qui s’est réellement passé en Pologne. La Pologne examine l’opportunité de demander des consultations en vertu de l’article 4 de l’accord de l’OTAN, a déclaré ce soir un porte-parole du gouvernement à Varsovie. L’article 4 stipule que les États se consultent chaque fois que, de l’avis de l’un d’eux, leur intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité est menacée.

« Il s’agit d’un incident extrêmement grave », a déclaré le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu. « L’OTAN défendra bien sûr chaque centimètre de son territoire et l’Estonie s’en tient à ses engagements de défense collective », a-t-il déclaré. « Nous consultons nos alliés pour une réponse unie et forte », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre letton Krišjānis Kariňš a convoqué mercredi une réunion extraordinaire du cabinet pour recevoir des informations des ministres et autres responsables concernés sur la situation sécuritaire dans la région et pour préparer le pays à de nouvelles étapes. « La Lettonie et ses alliés de l’OTAN sont prêts à défendre son peuple et son territoire dans n’importe quelle situation », a déclaré Kariňš.

« Je suis choqué d’apprendre que des roquettes ou d’autres munitions ont tué des personnes sur le territoire polonais », a écrit le président du Conseil européen, Michel, sur Twitter. Il a ajouté qu’en dehors des représentants polonais, d’autres membres du 27e et d’autres alliés étaient consultés sur l’incident. Le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, a contacté le ministre des Affaires étrangères de l’UE pour plus d’informations sur la situation en Pologne.

Le Premier ministre slovaque Eduard Heger sur Twitter il a écrit, que la nouvelle de l’explosion dans le village de Przewodów, dans l’est de la Pologne, l’a profondément troublé. Il a exprimé sa solidarité et son plein soutien au Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. « Nous consulterons la Pologne et d’autres alliés », a-t-il ajouté. Selon le ministre slovaque de la Défense Jaroslav Nada, la Russie doit expliquer ce qui s’est passé. « L’insouciance de la Russie devient incontrôlable » déclaré.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala et la ministre de la Défense Jana Černochová ont convenu que si la Pologne confirmait que son territoire avait été touché par un missile russe, cela aggraverait encore la situation du côté russe. Selon Černochová, ce serait une escalade, même si c’était une erreur.

La Belgique a également condamné l’incident sur le territoire polonais, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. « La Belgique est aux côtés de la Pologne, nous faisons tous partie de la famille de l’Otan, plus unie que jamais », il a écrit. Selon le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, « maintenant, il est important de savoir exactement ce qui s’est passé ». Le ministère français de la Défense a déclaré que le président Emmanuel Macron avait demandé la vérification nécessaire des événements dans l’est de la Pologne.