une telle perte dans la publicité? Pour la première fois depuis 2009. Je n’ai pas oublié le tennis, sur Nadal

Une si longue série d’échecs n’est que la deuxième fois dans son extraordinaire carrière de rêve que Nadal connaît. Il était triste pour la première fois en 2009, lorsqu’il a été éliminé au premier tour du Masters de Pai, mais dans le tournoi, les champions ont échoué dans toutes les phases de groupes.

Maintenant dans la même situation: il a hésité en huitièmes de finale de l’US Open, puis à nouveau au premier tour dans la capitale française, dimanche dans le Tournoi le champion a perdu contre Amerian Fritz et mardi il a également dû s’incliner devant Auger – Aliassim.

Soupe a joué ses meilleurs moments, il a concédé 3:6 et 4:6. Dans le match, il n’a réussi que 13 tirs contre 32 pour son adversaire.

Il dévoile une fois de plus la douloureuse vérité, même dans des conditions intérieures rapides derrière un joueur jeune et agressif, surtout s’il n’est pas en forme à 100% et ne joue pas.

Et il a précisé que la fin de la saison de tennis, en particulier la candidature de Preston pour les huit meilleurs matchs de l’année, n’était pas pour lui. Même onze tentatives ne lui ont pas suffi pour remporter le titre.

En revanche, Canaan vit pour un cuir chevelu précieux : je ne sais pas si je le battrai un jour, ou si je peux même rêver de lui.

Lors du sauvetage, le fils de Nadal, Toni, a également été impliqué, il a travaillé avec lui, afin qu’il puisse obtenir des conseils des hommes les plus professionnels.

Alors que cet homme continuait à se représenter en demi-finale comme au moins un mentor, pour son neveu le champion du Tournoi était terminé. Dans le quatrième duel contre Noru Ruud, il partirait sans aucune chance d’avancer.

Malgré tout, le tennisman de 36 ans a tenté de trouver le côté positif de son malaise au Turn. Au cours des dernières semaines, j’ai réussi à jouer deux tournois, qui ont bien commencé, à l’exception de la faiblesse causée par des problèmes de santé et la naissance d’un enfant.

Cependant, en tant que premier père et champion d’un record de 22 tournois du Grand Chelem, il a gardé suffisamment de recul même au-dessus de la douleur de sa défaite, sa nature perfectionniste ne voulant pas s’appuyer sur les plus forts.

Je ne pense pas avoir oublié comment jouer au tennis ou comment être fort mentalement. J’ai juste besoin de mettre ces sentiments positifs, cette confiance et cette force mentale ensemble.

Espérons qu’après une courte pause hivernale, il se débarrassera de toute la douleur dans son dos avant l’Open d’Australie, où il défendra le trophée, tout en s’entraînant et en s’entraînant suffisamment.

Je ne sais pas si j’atteindrai le niveau que je veux mais je suis sûr que je peux le faire, il est sorti déterminé.

Et pour ses réalisations, même à 36 ans, il mérite d’être reconnu. C’est un grand champion et il a une bonne approche, il combat toujours sous des gars qui n’ont que 20 ans, mettant en avant Auger-Aliassime, qui a 14 ans de moins.

Nadal pourrait ne jamais rattraper le champion qui a 100 erreurs dans sa collection, juste pour le match qu’il veut pour le tournoi.