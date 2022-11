La tempête a fait au moins 13 morts en Europe, la plupart en France et en Autriche

Prague – À la suite de tempêtes et de vents violents, au moins 13 personnes sont mortes aujourd’hui en Europe. Six d’entre eux sont en Corse, cinq en Autriche et deux en Italie. Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, arrivé sur l’île dans l’après-midi, l’informe de nouvelles victimes en Corse. Le président Emmanuel Macron a présidé une réunion ministérielle virtuelle convoquée pour traiter des avis de décès. La Grèce est également aux prises avec des conditions météorologiques erratiques, qui devraient connaître une vague de chaleur avec des températures supérieures à 40 degrés Celsius.

Darmanin a déclaré que six décès avaient été confirmés en Corse, mais il a dit qu’il s’agissait encore de chiffres préliminaires car plusieurs personnes étaient portées disparues et qu’il n’y avait aucun rapport indiquant qu’elles seraient allées trop loin. 20 personnes ont été blessées et quatre d’entre elles sont dans un état grave. Environ 11 000 foyers n’ont toujours pas l’électricité, le matin ils étaient 45 000. Darmanin va rester sur l’île jusqu’à vendredi, aujourd’hui il est au camp de Sagone, vendredi il sera au camp de Calvi. Des gens sont morts dans les deux.

L’orage est arrivé très rapidement dans la matinée et a pris de nombreuses personnes par surprise. Selon la station BFM, on a appris que les responsables de la météo avaient émis un avertissement de dernière minute. Darmanin a déclaré qu’il était trop tôt pour juger.

Bien que le temps s’améliore aujourd’hui, des orages sont à nouveau attendus tard dans la nuit et les autorités corses ont ordonné l’évacuation de certains campings. « La majeure partie de l’ouest de la Corse sera touchée par une tempête qui se forme au-dessus de la mer vendredi soir », a indiqué le service français Météo France. La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé qu’en raison de la situation en Corse, elle créait un groupe interministériel de crise.

En raison d’une dépression, la tempête s’est abattue mardi sur la Corse, très prisée des touristes. Ils s’accompagnent de fortes précipitations, de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 220 kilomètres à l’heure. Une fille de 13 ans est décédée lorsqu’un arbre est tombé sur le camping-car dans lequel elle se trouvait dans un camping du village de Sagone, sur la côte ouest de l’île. Une femme de 72 ans a perdu la vie près de la plage du village de Coggia lorsque le toit de son bungalow est tombé sur sa voiture. Un arbre tombé a tué un homme de 46 ans à Calvi, dans le nord de la Corse.

Des vents très violents ont causé de nombreux dégâts matériels, les pompiers ont dû sortir en Corse à cause d’un arbre tombé bloquant la route. Les équipes de sauvetage sont également intervenues en mer lorsque le navire a chaviré et que le navire a été arraché de ses amarres.

Une puissante tempête a tué cinq personnes en Autriche. Deux filles âgées de quatre et huit ans ont été tuées par la chute d’un arbre en Carinthie. Trois personnes ont été tuées par la chute d’un arbre à Gaming dans le district de Scheibbs en Basse-Autriche.

De fortes tempêtes ont également frappé le nord-ouest de l’Italie, deux personnes sont mortes en Toscane à cause de la chute d’arbres. Les morts se trouvent dans les villes toscanes de Carrare et de Lucca. Selon l’agence ANSA, des tornades ont fait rage à Carrare, de fortes pluies ont provoqué des inondations locales et des vents violents ont arraché des toits et des branches d’arbres. L’élément a également causé de grands dégâts en Ligurie.

Les météorologues grecs ont averti aujourd’hui qu’une autre vague de chaleur frapperait le pays dans les trois prochains jours. Des températures allant jusqu’à 42 degrés Celsius sont attendues dans le centre de la Grèce et autour de 40 degrés Celsius à Athènes. La mer est également exceptionnellement chaude, selon les prévisions, l’eau des mers Égée et Ionienne atteindra 26 à 28 degrés dans les prochains jours.

En raison des températures élevées et de la sécheresse, le risque d’incendie est également élevé. En Italie, hier soir, les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie sur l’île de Pantelleria, même le couturier Giorgio Armani a dû évacuer sa villa de vacances. La situation s’est améliorée grâce aux pluies dans le sud de l’Espagne, grâce auxquelles 2 000 évacués de la région de Valence ont pu rentrer chez eux.

Les incendies près du village espagnol de Bejís et dans le bassin de l’Èbre ont détruit quelque 21 000 hectares de cultures, rapporte l’agence DPA. Mercredi, dix personnes d’un train sur la ligne Valence-Saragosse ont été blessées dans un incendie près de Bejís. Lorsque les flammes se sont approchées trop près des voies, le conducteur a décidé de faire demi-tour vers la gare hors de danger, mais certains passagers ont paniqué, ont brisé des vitres et ont tenté de s’échapper des voitures à l’arrêt. Ils subissent ensuite des brûlures à l’extérieur.

Les incendies dans le parc national du Portugal dans les montagnes de la Serra da Estrela sont également désormais maîtrisés. « Il est encore possible et probable que certaines épidémies se réactivent, mais nous espérons que ce ne sera pas à grande échelle », a déclaré Miguel Oliveira, chef de la protection civile du Portugal, à la radio TSF.

Les incendies dans les montagnes de la Serra da Estrela ont jusqu’à présent consumé quelque 25 000 hectares de forêt, et les pompiers avaient annoncé qu’ils étaient presque éteints, mais les incendies se sont à nouveau propagés. Environ 1 000 pompiers sont toujours déployés.