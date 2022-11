Lors de l’opération cardiaque d’un enfant, les lumières se sont éteintes, les médecins ont dû s’allumer d’eux-mêmes : Kyiv est toujours sans électricité

Lors d’une opération sur le cœur d’un enfant à l’Institut cardiaque de Kyiv, l’électricité s’est éteinte – les lumières se sont éteintes en plein milieu de l’opération, a annoncé la chaîne Nexta. Heureusement, la clinique dispose d’un générateur, grâce auquel les médecins peuvent terminer la procédure sans gros problèmes.

La Russie a lancé mercredi une autre frappe aérienne à grande échelle en Ukraine, tuant plusieurs personnes et provoquant une panne de courant, selon les autorités ukrainiennes. Les autorités ont annoncé le même jour que la capitale n’avait pas d’eau et que la région adjacente de Kyiv n’avait pas d’électricité.





« Soixante-dix pour cent de la capitale est toujours sans électricité », Klitschko a déclaré sur Telegram, affirmant que les sociétés énergétiques font un maximum d’efforts pour s’assurer que les approvisionnements sont entièrement rétablis le plus rapidement possible. « Nous avons rétabli l’alimentation en eau sur la rive gauche de la ville. Sur la rive droite, nous prévoyons de la rétablir dans la matinée », il ajouta. Il n’y a pas de tramways dans la capitale ukrainienne aujourd’hui, la mairie a déployé des services de bus alternatifs sur sept lignes.

Selon le ministre de l’Énergie Halushchenko, après l’attaque russe de mercredi, il y a eu une panne de courant à grande échelle, mais ce matin, cependant, le système énergétique s’est stabilisé et l’approvisionnement en articles très importants a été rétabli. « Nous espérons que le PLTN commencera à fonctionner la nuit, de sorte que le déficit (d’électricité) sera réduit », a déclaré le ministre selon l’agence Unian.

Le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, a annoncé qu’à partir de ce matin, les approvisionnements avaient été entièrement ou partiellement rétablis dans 16 régions d’Ukraine. Selon lui, l’approvisionnement en chaleur et en eau se rétablit progressivement. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré hier soir qu’il s’attendait au rétablissement de l’approvisionnement en électricité à Kyiv ce matin.

« Il n’y a ni électricité, ni chauffage, ni eau. Il fait à peu près zéro dehors. L’appartement est encore chaud depuis les premiers jours. Nous verrons combien de temps cela durera. » décrit la situation à Kyiv Tymofij Mylovanov, ancien ministre de l’Economie, qui dirige aujourd’hui la Kyiv School of Economics. « L’eau est une autre affaire. Les toilettes sont le problème. Nous avons environ 100 litres d’eau en stock. Il y a aussi de la neige sur notre balcon. C’est une énorme réserve d’eau. » il ajouta. Selon lui, les signaux mobiles et les banques fonctionnent et les magasins stockent suffisamment de nourriture. Cependant, les espèces sont souvent nécessaires pour le paiement, car les terminaux de cartes bancaires ne fonctionnent pas.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré hier soir que le rétablissement de l’approvisionnement en électricité à Kyiv était attendu ce matin. La Russie a lancé son invasion de l’Ukraine le 24 février. Ces dernières semaines, Moscou, confrontée à des revers sur le champ de bataille et se retirant d’un certain nombre de territoires précédemment occupés, a lancé un assaut total contre l’infrastructure énergétique de l’Ukraine. En conséquence, l’Ukraine a connu des coupures de courant généralisées.