Les habitants du Nord admettent que la skieuse Veronika Stěpanovová contribue fréquemment à leurs comptes sur les réseaux sociaux. Et ses visites ne leur sont pas toujours agréables.

Le concurrent de 21 ans communique dans un anglais courant, donc ses paroles ont encore plus d’impact à l’étranger. Cependant, quiconque pense que ses déclarations s’écartent de la vision du monde de Poutine et des tueries en Ukraine, que Jelena Vjalbeová, la responsable du ski là-bas, a laissée au monde, se trompe lourdement.

Cependant, Stepanová était également l’invitée de Poutine au Kremlin en avril, où elle est venue recevoir le mérite de sa médaille d’or au relais des Jeux olympiques de Pékin. Il n’a pas manqué de souligner la vérité de l’incursion de la Russie dans un pays voisin.

« Nous sommes sur la bonne voie et nous allons certainement gagner. Tout comme nous avons gagné les Jeux olympiques. À mes yeux, la Russie est redevenue forte, fière et prospère. Bien sûr, tout le monde ne l’aime pas », a-t-il déclaré à Poutine.

Comme déjà mentionné, il a également envoyé une contribution similaire à ses homologues norvégiens, qui étaient parmi les partisans les plus bruyants et les plus éminents de l’exclusion des Russes des courses.

Alexander Bolshunov avec sa médaille olympique autour du cou à côté du président Vladimir Poutine après son retour des Jeux olympiques de Pékin.

« Je ne peux même pas vraiment dire ce que je pense de lui, ça ne rentre pas dans les journaux. Je pense qu’il doit faire ce qu’il a fait. Je ne me laisse pas influencer par ça », a expliqué le représentant norvégien Emil Iversen. son dégoût des activités en ligne de Stěpanova pour le journal Nettavisen.

« Bien que je le connaisse à peine. J’avais entendu son nom mais je n’avais rien à voir avec lui. Il a fait de bonnes courses mais pas comme s’il avait battu le monde à skis », a poursuivi Iversen, qui compte plus de 120 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. profils.

La quadruple championne du monde norvégienne et médaillée d’argent des Jeux olympiques de Pékin aurait reçu de nombreuses réponses sur le thème de la Russie dans ses e-mails. « Mais ça s’est un peu calmé. Même les médias me posent moins souvent des questions sur la Russie. Mais quand ils me posent des questions, je suis honnête », a-t-il poursuivi.

Même son collègue, Even Northug, sent qu’il y a de la pression sur lui autour de la question russe. « J’ai déjà dit cet été que je ne voulais pas que la Russie nous concurrence si la situation est toujours la même. Et il ne s’améliore pas », a déclaré Northug.

« Je connais des skieurs russes et j’ai toujours été en bons termes avec eux. Je suis désolé pour eux, mais c’est plus que cela. On espère que ces mots ne seront pas mal interprétés, mais bien sûr qu’ils le sont », soupire-t-il. que les médias russes prennent simplement ce qui est commode dans une telle déclaration.

Un autre Norvégien, Harald Östberg Amundsen, aurait reçu peu de nouvelles de Russie. Les apparitions publiques de Stěpanova, qui écrit des chroniques sur le sport et la politique sur le site Web de la chaîne de télévision Matč, sont bien connues.