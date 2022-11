AmériqueLe président Joe Biden a signé la « Loi sur la réduction de l’inflation » en août de cette année, qui comprend des dispositions selon lesquelles le gouvernement américain accorderait des subventions élevées aux industries associées aux véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Cette décision a provoqué le mécontentement des pays de l’UE. Les pays de l’UE pensent que cela est discriminatoire à l’encontre des constructeurs automobiles européens et aggravera la chute de la production industrielle européenne et forcera les entreprises européennes à déplacer les chaînes de production vers les États-Unis. Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré le 22 novembre, heure locale, que l’Europe devait réagir fortement.

Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et le vice-chancelier et ministre allemand de l’Economie et du Changement climatique, Robert Habeck, ont tenu une conférence de presse conjointe à Paris le même jour. Bruno Le Maire a déclaré que les gouvernements français et allemand étaient d’accord sur le fait qu’une réponse ferme aux « lois de réduction de l’inflation » américaines était nécessaire et que l’UE devait défendre les intérêts européens.

Ministre français de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire : L’état actuel du « Reducing Inflation Act » est impossible, les guerres commerciales sont irresponsables, nous avons donc besoin d’une réponse forte. Selon un rapport de Reuters et Bloomberg, le président français Emmanuel Macron a dîné avec des dizaines d’hommes d’affaires européens au palais présidentiel le 21 novembre et les a exhortés à ne pas se rendre aux États-Unis mais à rester et à investir en Europe. Un assistant de Macron a déclaré que les invités au dîner comprenaient le PDG et président de la société énergétique européenne Angie Group, la société européenne de télécommunications Ericsson, la société pharmaceutique britannique AstraZeneca et les constructeurs automobiles européens Volvo et Volkswagen. Emmanuel Macron a précédemment appelé l’UE à introduire sa propre « loi d’achat européenne » pour subventionner la production européenne, mais il n’y a pas eu d’accord au sein de l’UE.

Le journal britannique Financial Times a rapporté que la loi sur les subventions de Biden avait envoyé un signal d’avertissement. Stimulés par les mesures de subventions du « Reducing Inflation Act » américain et la baisse des coûts locaux de l’énergie, les investissements européens affluent massivement vers les Etats-Unis, alarmant les pays européens. Certains responsables de l’UE se plaignent que l’Europe voulait initialement suivre des règles commerciales ouvertes, mais les États-Unis ont fait de l’Europe la victime.

YW