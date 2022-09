Liz Truss : Qui est le futur Premier ministre britannique ?

Né à Oxford en 1975, Truss a décrit son père, professeur de mathématiques, et sa mère, infirmière, comme étant de gauche. Sa famille a déménagé plusieurs fois durant son enfance, en 1994, Truss a rejoint l’Université d’Oxford, où il est passé des libéraux démocrates au parti conservateur. Un fait intéressant est qu’en 1994, il a prononcé un discours à la convention libérale démocrate où il a appelé à l’abolition de la monarchie. Il s’est présenté pour la première fois au Parlement en tant que conservateur en 2001, lorsqu’il a perdu les élections, ainsi que quatre ans plus tard en 2005, mais cela ne l’a pas empêché de poursuivre sa carrière politique.

De la campagne à l’outre-mer en passant par la finance

En tant que tel, Truss n’a été élu au Parlement qu’en 2010, lorsqu’il a remporté les élections dans la circonscription du sud-ouest de Norfolk, dans l’est de l’Angleterre, que les conservateurs détiennent sans interruption depuis 1964. En 2014, il est devenu membre du gouvernement de David Cameron au parlement. le poste de secrétaire d’État à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales. Après la démission de Cameron en 2016, provoquée par le référendum sur le Brexit, dans lequel les partisans qui ont quitté l’Union européenne ont gagné, puis Truss a été nommé ministre des Finances dans le gouvernement Thérèse May. En même temps, il a occupé le poste de Lord Chancellor, où il est devenu la première femme dans la longue histoire de ce poste.

À la suite des élections générales de 2017, que les conservateurs ont de nouveau remportées, Truss a été nommé secrétaire principal du Trésor. Beaucoup considèrent ce changement comme un pas dans la mauvaise direction, ce qu’il rejette lui-même. « J’occupe un poste au gouvernement depuis 2014 et c’est un grand honneur d’avoir cette opportunité. Bien sûr, je suis ravi de continuer. » il en a parlé à l’époque. Lorsque May a démissionné en 2019 après que le Parlement a rejeté l’accord sur le Brexit qu’elle avait négocié avec l’Union européenne, Truss a soutenu Boris Johnson. Il l’a ensuite nommée aux postes de secrétaire d’État au Commerce international et de présidente du Conseil du commerce, puis de ministre des Femmes et de l’Égalité. Il a ensuite quitté les deux premiers postes mentionnés lorsqu’il a été nommé secrétaire d’État par Johnson en 2021. En décembre 2021, il est devenu le principal négociateur du gouvernement britannique avec l’Union européenne.

Il a choisi de rester dans l’UE, maintenant c’est un eurosceptique passionné

Lorsque le référendum sur le Brexit promis par le Premier ministre Cameron a eu lieu en 2016, Truss a eu du mal à rester dans l’Union européenne. Pour Soleil il écrivit plus tard : « Choisir de quitter l’UE serait trois tragédies – plus de règles, plus de formulaires et plus de retards pour commercer avec l’UE. » Cependant, suite à l’annonce des résultats du référendum remportés par les partisans de la sortie de l’Union européenne, Truss a fait volte-face et est devenu un fervent partisan du Brexit. Actuellement, Truss est en conflit avec l’Union européenne au sujet du soi-disant protocole d’Irlande du Nord, qui a été inclus dans l’accord de janvier 2020 sur le Brexit, et qui gère les contrôles aux frontières entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, qui reste membre de l’Union européenne. Unité

Truss a montré son nouvel euroscepticisme même en août quand, lorsqu’on lui a demandé si le président français Emmanuel Macron était l’ami ou l’ennemi de la Grande-Bretagne, il a répondu :Nous verrons plus tard.’ Peter Ricketts, ancien ambassadeur britannique en France, pour L’heure de New York a déclaré que Truss était « semble être adepte du vieux jeu consistant à blâmer la France et l’Europe pour gagner le soutien de sa base électorale. » Macron a ensuite déclaré aux journalistes en réponse aux remarques de Truss que » « Les Britanniques, les Britanniques sont nos amis » et que la Grande-Bretagne était une alliée de la France, « indépendants de leurs représentants et parfois indépendants de leurs représentants. »

« Poutine doit être vaincu »

Truss est un partisan de la ligne dure contre la Russie depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine. En mai il dit aux dirigeants de l’OTAN et des pays du G7 lors de la réunion en Allemagne, que « Poutine s’humilie sur la scène mondiale » et cela « Nous devons nous assurer qu’il est vaincu en Ukraine. » En tant que tel, le Kremlin ne peut pas compter sur un changement dans l’approche britannique de la guerre en Ukraine, alors que l’actuel Premier ministre Boris Johnson est un allié majeur de l’Ukraine depuis le début de l’invasion. Trussová a écrit plus tard un commentaire dans un journal conservateur à l’occasion du jour de l’indépendance de l’Ukraine en août Le télégraphe du jouroù il a promis que si elle était élue, l’Ukraine ne « plus grand allié » que l’Angleterre qu’elle veillera à ce que « le feu de la liberté en Ukraine continue de brûler. » et maudit Poutine pour « barbarie » en Ukraine.

Il veut suivre Thatcher, les critiques se moquent de lui

Dans article Truss a écrit pour The Scotsman en 2018 que peu de temps après avoir déménagé en Écosse lorsqu’elle était enfant, son professeur lui a demandé au moment des élections de 1983 si elle voulait jouer Margaret Thatcher lors des élections de classe. « Je n’ai pas hésité et j’ai prononcé un discours déchirant, mais je me suis retrouvé avec zéro vote. Même moi, je n’ai pas choisi par moi-même. Maintenant, Truss est profondément abonné à l’héritage « Iron Lady ». Truss veut réduire les impôts, réduire les réglementations et se concentrer sur le libre-échange.

Au cours de la campagne, il a été critiqué par l’opposition et le public pour ses remarques controversées lorsqu’il a déclaré que la Grande-Bretagne devrait « travail dur encore », il a traité les Britanniques de paresseux et a dit qu’il voulait faire face au coût de la vie élevé d’aujourd’hui « moyen conservateur de réduire les impôts » que « distribuer de l’argent. Mais elle a détourné les critiques, et ses collègues et ceux qui lui sont associés sont convaincus que Trussova est convaincue de la véracité des mesures économiques d’extrême droite et qu’elle fera tout son possible pour les encourager.

Cependant, Truss a également pris Thatcher comme modèle à d’autres égards. Les commentateurs ont remarqué que Truss essaie clairement de se styliser comme Thatcher, à la fois avec sa stratégie de relations publiques et son maquillage. En 2021, par exemple, il s’est photographié en visite en Estonie dans un tank et en février de cette année à Moscou dans un manteau de fourrure et un chapeau assorti, tous deux faisant référence à la célèbre photo de Thatcher pendant son règne. Truss elle-même a qualifié la comparaison de sexiste quand il dit: « C’est frustrant que les femmes politiques soient constamment comparées à Margaret Thatcher. »

À quoi s’attendre après avoir saisi le chiffre 10

Truss ne monterait pas dans le siège du premier ministre dans des circonstances simples. Une crise énergétique et l’inflation ont frappé le continent, la base électorale du Parti conservateur est divisée et la Russie poursuit son invasion de l’Ukraine. Truss fait donc face à des tâches difficiles et la question est de savoir quelles sont ses priorités et s’il sera capable de faire avancer ses plans de réformes d’extrême droite. Mais comment écrivent-ils ? L’heure de New YorkTruss s’est montré à plusieurs reprises un politicien très adaptable, notamment lors du référendum sur le Brexit, où il a complètement changé d’avis après l’annonce des résultats et a maintenant gagné le soutien des partisans les plus passionnés de la sortie de l’UE.

Marc Stears, qui lui a enseigné pendant son séjour à l’Université d’Oxford, ajoute : « Il a un petit nombre de croyances fermement ancrées qu’il ne peut pas ébranler. En dehors d’eux, il verrait ce qui l’aidait le plus politiquement. Vous pouvez appeler cela de l’opportunisme ou du pragmatisme, selon que vous êtes ami ou ennemi.