« Nous condamnons les tentatives de certaines actions pro-russes de justifier l’agression de la Russie contre l’Ukraine et d’insulter l’honneur et la dignité des Ukrainiens, qui se sont battus pour la liberté en Europe au prix de leur vie », a déclaré un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères. , Oleg Nicolenko.

Il a également ajouté que, selon lui, la manifestation de samedi ne reflétait pas l’atmosphère en République tchèque. Nous n’avons aucun doute sur la solidarité absolue du peuple… qui a donné la vie à des centaines de milliers d’Ukrainiens.

La partie ukrainienne est au courant des habitants de Cologne et de Prague, qui se sont opposés aux manifestations pro-russes du week-end, Etat Nicolenko. Outre les manifestations à Prague, il a également évoqué les protestations de 2 000 membres de la communauté russe à Cologne, qui réclamaient la fin des sanctions imposées à la Russie et l’assistance militaire à l’Ukraine.

Cette activité n’a rien à voir avec la liberté d’expression et les conditions réelles en Allemagne et en République tchèque, a-t-il ajouté.

Environ 70 000 personnes se sont rassemblées samedi au nmst de Vclavsk à Prague pour une manifestation contre le gouvernement. Lors de manifestations au nom de la République tchèque, de nombreux politiciens ont pris la première place, comme Zuzana Majerov-Zahradnkov de Trikolra et les dirigeants du parti Bloc libre Lubomr Voln et Josef Skla des partis communistes tchèque et morave, qui ont appelé à plusieurs reprises à l’arrêt de l’aide militaire. à l’Ukraine.

Réaction étrangère

Des manifestations ont également attiré l’attention dans d’autres pays. Les propos de Fial selon lesquels les organisateurs de la manifestation étaient corrompus, proches des positions extrémistes et contre les valeurs de la République tchèque ont été cités par l’agence française AFP, le journal espagnol El Mundo et la télévision belge RTBF et le serveur d’information argentin Infobae.

Des dizaines de milliers de manifestants d’extrême droite et d’extrême gauche ont manifesté samedi dans la capitale contre le gouvernement tchèque en faillite, a écrit l’agence de presse AP à propos des manifestations. Les manifestants exigent la démission du gouvernement de coalition conservateur du Premier ministre Petr Fiala, qu’ils critiquent pour de nombreuses choses, notamment son orientation politique corrompue. Fiala a déclaré que tout le monde devrait manifester en premier, mais ces manifestants exprimaient des opinions pro-russes qui ne sont pas dans l’intérêt de la République tchèque et de ses citoyens, a écrit l’AP, cité par le Washington Post, par exemple.