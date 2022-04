L’Italie et la France ont signé un important accord

Vendredi 26 novembre, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre Mario Draghi ont signé, en présence du président de la République Sergio Mattarella, l' »Accord entre la République italienne et la République française pour renforcer la coopération bilatérale », le soi-disant » Accord du Qurinale », un accord de coopération entre la France et l’Italie qui marque un changement significatif dans les relations difficiles de ces dernières années entre les deux pays et qui est décrit comme un moment politiquement charnière.

Entre autres, l’accord pourrait rééquilibrer les relations entre les grandes puissances de l’Union européenne, qui reposent souvent sur une coopération et une concurrence étroites entre la France et l’Allemagne. L’accord du Quirinal, à une époque où le gouvernement allemand se trouvait dans une phase de transition, visait à développer des relations importantes et décisives en Europe.

Des accords bilatéraux ont été signés au palais du Quirinal, qui est le siège de la présidence de la République. Monde Ha commenter que suivant la logique institutionnelle, « il y avait quelque chose qui n’allait pas dans le choix de ce lieu. Le traité, en effet, est l’apanage du Premier ministre et non du chef de l’Etat ». Mais il s’agit de montrer, poursuit le quotidien français, « que les relations franco-italiennes sont aussi étroites que les relations franco-allemandes, ordonnées en 1963 par le traité de l’Elysée. [sede della presidenza francese, ndr]. Ainsi, d’un bâtiment à l’autre, les choix de Quirinale se sont imposés, pour pousser le parallélisme le plus loin possible ».

Le traité de l’Elysée – appelé avant tout en Italie – a été signé en 1963 par le président français Charles De Gaulle et par le chancelier allemand de l’époque, Konrad Adenauer. L’accord a été en partie finalisé et élargi par l’accord d’Aix-la-Chapelle signé par Macron et Merkel en 2019, et a approfondi et intense les relations entre les deux pays et leur poids dans l’Union européenne.

– Lire aussi : Que penser du nouveau traité entre la France et l’Allemagne ?

Le soi-disant accord du Quirinal a été signé à un certain moment historique : avant le début de la campagne présidentielle française de 2022, et à la fin du mandat d’Angela Merkel, qui a occupé pendant seize ans le poste de chancelière d’Allemagne, et qui partirait , en fait, un vide dans la politique européenne. De son côté, la France tient à souligner que le pacte italien n’est pas un axe post-Merkel alternatif : « Il y a une communauté d’approche, d’ambition, mais de là je ne tirerai pas les conséquences de la volonté stratégique de la France de revoir ses alliances », a déclaré un responsable de l’Elysée cité par Monde.

Sandro Gozi, député européen, a quant à lui expliqué que l’accord du Quirinal « n’a jamais été considéré comme une réplique exacte » de l’accord de l’Elysée « car la France et l’Allemagne ont 60 ans d’expérience de coopération, alors que pour l’Italie c’est la première fois ».

Ce Temps financier Ha expliqué qu’avec le nouvel accord, le Premier ministre Mario Draghi et le président français Emmanuel Macron entendent renforcer leur influence au sein de l’Union européenne, qui en ont tous deux bénéficié : « Draghi saisira cette opportunité pour renforcer sa position en Europe, à un moment où L’Allemagne va sans doute se concentrer sur En revanche, Macron pourrait « bénéficier d’un rapprochement, amener aussi les modérés de son pays à un accord et obtenir des garanties supplémentaires pour les élections de 2022 ».

Quel est le contenu de la nouvelle alliance ?

Le texte du traité est inconnu, mais selon ce que divers journaux ont écrit, il se compose de onze chapitres, chacun contenant un thème différent. De l’Elysée, ils ont expliqué que l’accord favorisera la convergence des positions et la coordination concernant la politique européenne, la politique étrangère, la sécurité et la défense, la migration et la politique économique. Cependant, il contient également des indications concernant l’éducation, la recherche, la culture et la coopération transfrontalière.

Les gouvernements des deux pays devraient se coordonner avant toute réunion du Conseil européen ou autre réunion de l’UE, pour être précis, pour essayer de se mettre d’accord sur une position commune, et un paragraphe de l’accord devrait être consacré à la collaboration parlementaire. Il sera également question de la réunion conjointe du Conseil des ministres et du sommet bilatéral qui devrait se tenir chaque année.

L’un des points les plus sensibles de l’accord pourrait concerner les secteurs industriels et économiques : « La possibilité d’une coopération industrielle est un test décisif pour comprendre si le nouveau pacte sera plus que symbolique », commenter politique. Mais la présence du ministre français de l’Economie Bruno Le Maire à Rome avec Macron semble indiquer que la collaboration sera efficace.

« Les relations économiques entre les deux pays sont très fortes, notamment sur le plan commercial, mais en matière d’investissement, elles penchent davantage vers la France », explique-t-il toujours. politiquequi a ajouté que la politique industrielle européenne a traditionnellement été dominée par la France et l’Allemagne, qui ont souvent réussi à établir l’agenda industriel à l’échelle de l’UE en élaborant des plans de co-investissement ou en faisant pression ensemble pour une série de réformes.

Les relations industrielles franco-italiennes, en revanche, étaient souvent compliquées, avec des OPA bloquées par chaque gouvernement. Pense juste échec l’acquisition de la société de construction navale Chantiers de l’Atlantique, dont l’État français est un actionnaire majoritaire, par l’italien Fincantieri, ou les tensions autour de la possible vente de parts de la firme de défense italienne Leonardo à un concurrent franco-allemand. « Il y a un danger de friction dans le domaine de l’investissement, qui a toujours été un sujet de conflit entre les deux pays », confirmation ce Temps financier.

La France apparaît comme le premier investisseur étranger en Italie en 2019, tandis que l’investisseur italien se classe au huitième rang en France. « Nous espérons que le pacte contribuera à rééquilibrer cet écart », a commenté Paolo Formentini, vice-président de la commission des affaires étrangères de la Chambre de secours.

Après signature, le texte doit être soumis à la ratification du parlement : « Comme c’est la pratique des traités internationaux, les traités sont d’abord négociés et signés par le gouvernement puis analysés, évalués et enfin ratifiés par le parlement », explique Gozi.

Connexion

Un accord entre l’Italie et la France a été annoncé en 2017, lorsque Paolo Gentiloni était président du Conseil, mais il a fallu des années pour parvenir à sa signature.

Lorsque Macron, un fervent pro-européen, a été élu président de la République française en 2017, la nouvelle a été très bien accueillie par le gouvernement italien de centre-gauche dirigé par Gentiloni. Cependant, cet élan initial a été interrompu en raison d’un manque d’accord entre Fincantieri et les Chantiers de l’Atlantique, en raison de problèmes de gestion de la crise migratoire en Méditerranée centrale, et situation en Libye.

Dans les mois qui suivent, la diplomatie française tente de se remettre de la situation, et le 26 septembre 2017, lors d’un sommet tenu à Lyon, Emmanuel Macron et Paolo Gentiloni parviennent à un accord sur le dossier Fincantieri, et évoquent un futur accord entre les deux des pays. .

Ce qui s’est passé peu après dans la gestion des migrants à Bardonecchia, dans la province de Turin, a créé de nouvelles tensions. Mais la véritable crise s’est produite en juin 2018, avec la naissance du premier gouvernement de Conte composé de la Lega et du Movimento 5 Stelle. Salvini a fait d’Emmanuel Macron son principal adversaire, le critiquant sur les questions migratoires et libyennes, et le 5 étoiles a fait le choix de remplir le gilet jaune, ce qui a conduit au retrait de l’ambassadeur de France à Rome, Christian Masset.

La chute du gouvernement italien à l’été 2019 et la formation du deuxième gouvernement de centre-gauche de Conte ont contribué à la réconciliation. Le 27 février 2020, le sommet franco-italien se tenait à Naples et, avec le début de la crise sanitaire, les positions de la France et de l’Italie se sont encore rapprochées.

Cet alignement s’est précisé en février 2021, avec l’arrivée de Mario Draghi au poste de Premier ministre.

Dans les premières semaines de la vie de ce nouvel exécutif, Vincenzo Amendola et Clément Beaune, respectivement vice-ministre italien des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes et secrétaire d’État français chargé des Affaires européennes, ils écrivent intervention sur presse a souligné que « la coopération italo-française a souvent fait progresser l’Europe. Nous continuons à le faire vivre ».

« Cet accord a été essentiellement négocié cette année », a-t-il déclaré. Monde un responsable de l’Elysée, a reconnu que les pourparlers avaient commencé en 2018 et avaient connu « un certain ralentissement dû à la crise entre les deux pays », qui a été progressivement surmonté.

Qu’est-ce que c’est

En Italie, l’opposition au traité était plutôt limitée. Giorgia Meloni, leader des Frères italiens, a reproché au gouvernement de ne pas impliquer le parlement dans les négociations et a accusé la gauche d’être « le porte-parole des intérêts français en Italie ».

La Ligue, a déclaré Formentini, « s’est toujours rangée du côté de l’intérêt national », et dans l’intérêt national, a-t-il expliqué, se coordonne avec la France notamment sur la stabilisation de la situation en Méditerranée et les questions migratoires.

French Rights n’a pas non plus pris position contre le traité. Marine Le Pen, dirigeante du Rassemblement national, a qualifié cet accord de preuve que les gouvernements nationaux, et non l’UE, sont les principaux acteurs sur la scène internationale : les relations bilatérales entre États souverains. mentionné Al Corriere della Sera dans une récente interview.