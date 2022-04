Portail d’information du gouvernement des îles Canaries

Le programme Canarias Crea soutient 66 actes culturels au premier trimestre 2022, principalement des arts du spectacle, dans 14 pays et 9 communautés autonomes.

Dans une nouvelle étape après les difficultés de la pandémie, le programme Canari crée Elle a favorisé la présence de 244 professionnels de la culture insulaire dans 14 pays du monde au cours du premier trimestre 2022 et prévoit d’accompagner plus de 300 déplacements dans les semaines à venir. En d’autres termes, cela signifie que chaque jour de l’année, il y a en moyenne trois personnes du secteur culturel de l’île quelque part sur la planète qui font leur travail professionnel. Institut Canarien de Développement Culturel (ICDC), une entreprise publique du gouvernement autonome, est chargée de gérer ce programme, qui permet aux professionnels de divers domaines culturels de bénéficier d’une aide au voyage.

Au cours des quatre-vingt-dix premiers jours de 2022, avec Canarias Crea fonctionnant à pleine capacité et au même volume que la période précédant la crise sanitaire mondiale, un total de 66 demandes ou initiatives ont été soutenues. La plupart (40 %) liés à Arts dramatiques (30% théâtre et 10% danse), très proche de chanson, qui représente 34 % des activités. Il y a aussi de la place pour l’action autour du livre et Littérature (12 %), il arts visuels (9%) et secteur audiovisuel (3%).

Tout cela se passe dans près d’une quinzaine de pays en Europe (Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Suède, République tchèque et Belgique), aux États-Unis, en Amérique latine (Cuba, Costa Rica et Mexique), en Afrique (Tunisie) et Asie (Liban). A cela, il convient d’ajouter un certain nombre d’invitations à des professionnels des îles Canaries pour assister à des activités culturelles dans les neuf communautés autonomes d’Espagne.

De cette façon, il est promu que le secteur culturel puisse réaliser ses créations artistiques ou ses actes professionnels en dehors de l’île, contribuant ainsi à la stabilité professionnelle du secteur qui est particulièrement touché par le développement dans des régions fragmentées éloignées des continents et des principaux centres. centre de production culturelle.

Tout au long de l’année, des artistes des îles ont présenté des spectacles de théâtre et de danse, des expositions, des résidences, des concerts et des tournées à l’extérieur de l’archipel dans de beaux endroits du monde. D’autres travailleurs de ce secteur ont fréquenté des festivals, des foires et des marchés dans leur rôle de gestion, de création ou de commissaire. Ainsi, il y a eu une représentation canarienne lors d’événements tels que le Festival du film de Malaga, l’International Jazz Meeting I Am (Barcelone), le Festival international de musique de Beyrouth et au-delà, le Festival de Artes Vivas Sâlmon (Barcelone), ARCO (Madrid) et Art Madrid, entre autres autres. , ainsi que dans la grande diversité des espaces culturels.

Héritage culturel

Il convient de garder à l’esprit qu’en plus des zones culturelles habituelles qui ont été soutenues au cours des 17 ans d’histoire de Canarias Crea, un patrimoine culturel a également été ajouté, qui sera dynamisé dans cette nouvelle étape. L’objectif est d’encourager les professionnels de ce domaine à bénéficier également d’une aide au voyage s’ils travaillent sur un projet hors île en tant que chercheurs principaux, ou qui reçoivent une invitation à participer à un congrès ou une conférence en tant qu’orateur.

Dans ce cadre, le programme du sac de voyage a été aménagé afin que les professionnels du Patrimoine puissent assister au prochain événement CM Málaga Culture & Musées International Tech Forum, une importante rencontre internationale qui se tiendra dans la ville d’Andalousie les 20 et 21 juin. Canarias Crea pourra couvrir les frais de voyage et d’inscription au Congrès, jusqu’à 300 euros par assistant professionnel.

La semaine prochaine

Canarias Crea a approuvé plus d’une centaine d’activités d’ici les prochains mois. Ce chiffre doublera, comme prévu, car le programme peut accepter des demandes jusqu’à un mois avant le début de l’activité. Cependant, pour avril et mai, environ 300 nouveaux voyages sont attendus pour assister à des opportunités professionnelles dans des pays tels que l’Argentine, l’Autriche, le Brésil, le Cap-Vert, la Colombie, le Portugal et le Royaume-Uni, qui s’ajoutent à ceux déjà mentionnés, et pour presque toutes les communautés autonomes. . De même, gardez à l’esprit que les informations sur son fonctionnement et l’accès à l’application Canarias Crea sont en www.canariascrea.comun site également hébergé sur le site de l’ICDC.