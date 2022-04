Ils promeuvent l’égalité des sexes – Dernières nouvelles du Guatemala

Photo : Frère Morales

c’est plus que 20 ans d’écritureAgir et partager ses connaissances avec les générations futures le soutient dans les arts et l’éducation de Huehuetec.

Frère Morales Merida est un écrivain 16 livres de poésie, 8 récits, 150 pièces de théâtre qui ont contribué à l’éducation artistique, ainsi que 2 disques d’enregistrements musicaux de Santaneca. L’une de ses plus grandes contributions a été de publier les œuvres du poète et écrivain de la région Huista.

Ses poèmes, récits et articles ont été publiés dans divers médias guatémaltèques.

Morales est l’un des candidats à Prix ​​national de littérature Miguel Ngel Asturias 2021par le Centre PEN Guatemala, la branche nationale du PEN international des écrivains, basée en France.

« J’ai été nominé pour la première fois après des années d’expérience. Dans les villes, ce sont des nouvelles passionnantes qui motivent également les enfants et les jeunes », a ajouté la personne interrogée.

« Lorsque j’ai été nominé pour le Prix national de littérature Miguel ngel Asturias 2021, c’était un défi et je leur en suis reconnaissant, car ils ont jeté leur dévolu sur la province.” Ancien Morales Écrivain

Elle travaille actuellement dans un atelier de littérature avec des mineurs et cette nomination les encourage. Morales Mérida a participé à des ateliers littéraires avec des écrivains de premier plan Marco Antonio Flores et Enrique Noriega, entre autres. Il a joué dans plusieurs films nationaux tels que Pain bohèmeavec Usac TV, ainsi que dans le théâtre.

Depuis 2000, il a édité divers magazines tels que Voix Huistecas et porte-parole jeunesse, où il a rendu hommage à divers artistes nationaux tels que les écrivains María del Rosario Molina et Ana María Rodas, pour n’en nommer que quelques-uns.