L’histoire extraordinaire du garçon qui a inventé le système Braille – poca Negócios

Louis Braille a perdu la vue à 5 ans – et à 15 ans, il avait développé un système tactile pour lire et écrire (Photo : BBC News)

Un jour de 1812, dans la commune de Coupvray, près de Paris, France, Louis Braille jouait dans l’atelier de son père, qui fabriquait des brides pour chevaux.

A l’âge de 3 ans, il n’était pas rare qu’il s’intéresse aux outils de menuiserie et, imitant ce qu’il voyait, il ramassa l’un des plus pointus pour « jouer à papa ».

Ce n’est peut-être pas la première fois qu’il le fait, et on lui a peut-être dit de ne pas le faire, mais à cet âge, vous ne pouvez pas mesurer les conséquences.

Et à cette occasion survint un accident qui allait changer à jamais sa vie et, quelques années plus tard, bien d’autres.

Alors qu’il essayait de percer un trou dans sa peau, le poinçon lui glissa de la main et lui perça l’œil.

Instruments braille qui ne devraient pas être joués (Photo : BBC News)

L’œil s’infecte et l’infection non seulement progresse, mais se propage également à l’autre œil.

A l’âge de 5 ans, Louis Braille est complètement aveugle.

Bien que l’école locale n’offrait pas de programmes spéciaux pour les malvoyants, ses parents étaient clairs sur le fait qu’ils ne devaient pas lui refuser la possibilité d’étudier. Ils l’ont alors inscrit et à l’âge de 7 ans, Braille a commencé l’école.

Malgré ses difficultés, Louis Braille excelle à l’école (Photo : BBC News)

Comme la plupart de l’enseignement se faisait oralement, il s’est avéré être un bon élève. Mais, ne sachant ni lire ni écrire, il était toujours désavantagé.

Enfin, la meilleure chose qui puisse arriver : il décroche une bourse pour étudier à l’Institut national de la jeunesse aveugle (RIJC) à Paris.

direction paris

Braille est arrivé dans la capitale française et au RIJC à l’âge de 10 ans.

A l’époque, le système de lecture utilisé même à l’institut était très basique : certains des livres mis à leur disposition étaient en relief, un système inventé par le fondateur de l’école, Valentin Haüy.

Cela signifie que les élèves doivent déplacer lentement leur doigt sur chaque lettre du début à la fin pour former des mots et, après beaucoup d’efforts, former des phrases.

En 1821, Charles Barbier, capitaine de l’armée française, est venu à l’institut pour partager le système de lecture tactile développé afin que les soldats puissent lire les messages sur le champ de bataille dans l’obscurité sans alerter l’ennemi avec une lampe de poche.

Il s’est rendu compte que son « écriture de nuit », comme il l’appelait, pouvait être bénéfique pour les aveugles.

Les points et les lignes ne sont pas des lettres

Au lieu d’utiliser une police de caractères en relief, l’écriture nocturne utilise des points et des tirets en relief.

Les étudiants expérimentent mais perdent rapidement tout intérêt car non seulement le système n’inclut pas les majuscules ni la ponctuation, mais les mots sont épelés tels qu’ils sont prononcés plutôt que dans l’orthographe française standard.

Louis Braille persiste cependant.

Il prend le code comme base et le perfectionne.

Trois ans plus tard, alors qu’il avait 15 ans, il avait terminé son nouveau système.

Changer

La première version de son nouveau système d’écriture est publiée en 1829. Il simplifie le système de Barbier en réduisant les points qui apparaissent.

L’idée est qu’ils ont juste la bonne taille pour les sentir du bout des doigts avec une seule touche.

Moins de points, plus clair (Photo : BBC News)

Pour faire les points en relief sur une feuille de papier, il a utilisé un poinçon, le même outil pointu qui a causé sa cécité.

Et pour s’assurer que les lignes sont droites et lisibles, il utilise une grille plate.

Parce que Braille aimait la musique, il a également inventé un système pour écrire des notes.

Le temps a passé…

Le monde médical était très conservateur et lent à accepter les innovations en braille.

À tel point qu’il est décédé 2 ans avant qu’ils ne commencent enfin à enseigner son système à l’institut où il étudiait.

Il est mort de la tuberculose à l’âge de 43 ans.

Au fil du temps, le système s’est répandu dans toute la francophonie. En 1882, il était déjà utilisé en Europe. En 1916, il atteint l’Amérique du Nord puis le reste du monde.

Système adaptable

Le système braille a changé la vie de nombreuses personnes aveugles dans le monde.

Il se lit de gauche à droite comme n’importe quelle autre écriture européenne, et ce n’est pas une langue : c’est un système d’écriture, ce qui signifie qu’il peut être adapté à différentes langues.

Des codes braille ont également été développés pour les formules mathématiques et scientifiques.

Cependant, avec l’avènement des nouvelles technologies, notamment les lecteurs d’écran d’ordinateur, le taux d’alphabétisation dans ces systèmes diminue.

prix posthume

En 1952, en l’honneur de son héritage, les restes de Louis Braille ont été exhumés et transférés au Panthéon de Paris, où se trouvent les tombes de certains des leaders intellectuels les plus célèbres de France.

Cependant, Coupvray, sa patrie, a tenu à garder sa main, qui a été enterrée dans une simple urne du cimetière.

La NASA, l’agence spatiale américaine, a à son tour donné le nom de « 9969 Braille » à un type rare d’astéroïde, un hommage durable au grand homme.

*Cet article est basé sur la vidéo BBC Ideas L’incroyable histoire du garçon qui a découvert le braille. Tu peux regardez la vidéo ici (en anglais).