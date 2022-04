Lors de l’élection présidentielle française, 63,23% des électeurs ont voté à 17h00, a indiqué le ministère local de l’Intérieur. C’est environ deux points de pourcentage de moins qu’au même moment lors d’une élection de cinq ans, dans laquelle des candidats identiques, le centriste Emmanuel Macron et l’extrême droite Marine Le Pen, sont en désaccord.

Les bureaux de vote resteront ouverts jusqu’à 20h00 au plus tard, date à laquelle les médias publieront les premiers résultats prévisionnels.

Le rapport de participation actuel a jusqu’à présent confirmé les prédictions des experts qui prévoyaient que certains électeurs des 50 dernières années pourraient se rendre aux urnes lors du second tour de l’élection présidentielle de cette année. Les premiers chiffres ont été publiés par le ministère de l’Intérieur à 12h00, lorsque 26,41% des électeurs inscrits ont voté, également environ deux points de pourcentage de moins qu’en 2017.

Le taux de participation a été inférieur à celui du premier tour des élections, qui a eu lieu le 10 avril. A cette époque, 65 pour cent des gens se sont rendus aux urnes à 17 heures.

Le taux de participation devrait être d’environ 75 % cette année, ce qui est un nombre relativement faible par rapport aux normes françaises. L’échec de leurs favoris au premier tour des élections, le dégoût de la politique et les vacances scolaires en cours ont découragé les électeurs de se rendre aux urnes.

Le Pen a passé la matinée dans le nord de la France. Bien que la campagne ait officiellement pris fin samedi soir, l’homme politique a été chaleureusement accueilli par ses partisans et n’était pas pressé de se rendre aux urnes. Les agents de sécurité ont emboîté le pas, mais Le Pen a parlé gentiment aux habitants, a pris des photos avec eux et a progressivement pris plusieurs enfants dans ses bras. Aux urnes, Le Pen a longuement posé avec ses bulletins de vote avant de finalement les jeter dans l’urne. Après plus de sourires et de photos, il est allé déjeuner avec un politicien local.

Macron a également utilisé les voyages aux urnes pour persuader les électeurs indécis. Lui et sa femme, Brigitte, marchaient dans une rue animée. Ensuite, ils sont transportés dans un convoi de voitures jusqu’au bureau de vote, où ils sont en contact permanent avec le public. Le Touquet a une grande symbolique pour ce couple, c’est là qu’ils se sont mariés il y a 15 ans et y ont passé le week-end. Après près d’une heure, le président est enfin arrivé aux urnes, a salué les élus locaux et a voté sans tarder.

Photographe posant et faux pas républicain

Le matin, les candidats qui n’ont pas avancé au premier tour des élections ont également voté. Anne Hidalgo, maire de Paris socialiste, a été la première des 12 candidates à la présidence à être limogée ce matin. Il est arrivé dans le 15e arrondissement et, comme tout le monde, a fait la queue pour jeter des billets dans l’urne. Au premier semestre, Hidalgo a progressé de 1,75%, loin des attentes. Il a perdu une partie du vote par un vote stratégique de plusieurs électeurs de gauche, choisissant finalement Jean-Luc Mélenchon, qui s’est présenté comme le seul candidat de gauche ayant une chance réelle d’accéder au second tour.

Le candidat de gauche Mélenchon a voté à Marseille vers 10h30, de là il a également été élu à l’Assemblée nationale. Avec un billet à la main sur un bocal en plastique transparent, elle a passé quelques minutes à poser pour le photographe et à sourire. Mélenchon était à Marseille dans sa région, remportant 31 % des voix au premier tour de l’élection présidentielle, le plus de candidats, bien qu’il soit arrivé troisième au niveau national avec 22 %.

Pour Mélenchon, l’élection présidentielle s’est soldée par un échec au premier tour, mais il avait lancé une campagne avant l’élection de juin à l’Assemblée nationale. Il a tenté d’approcher la coopération d’autres partis de gauche et a annoncé que, quels que soient les résultats des élections d’aujourd’hui, il devait devenir le prochain Premier ministre.

La candidate républicaine à la présidentielle Valérie Pécresse vote ce matin à Vélizy-Villacoublay dans la banlieue ouest de Paris. Le chef de la circonscription d’Ile-de-France a accueilli amicalement les électeurs et les autres membres de la commission électorale. Il a ensuite fait un rire général lorsqu’il a ramassé deux bulletins de vote et est sorti accidentellement des urnes au lieu de derrière le rideau. Puis il est revenu, s’est excusé pour la confusion et a jeté son billet dans l’urne.