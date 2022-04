Début du second tour des élections présidentielles françaises – TOP ONLINE

Le tour de détermination de l’élection présidentielle en France a commencé. Les bureaux de vote ouvrent à 8 h le dimanche. Quelque 48,7 millions d’électeurs inscrits peuvent choisir entre le chef de l’Etat libéral Emmanuel Macron et sa challenger d’extrême droite Marine Le Pen. Les résultats montreront la voie à suivre pour la politique française dans les années à venir.

Il y a deux semaines, Macron et Le Pen ont remporté le premier tour des élections contre dix autres candidats à la tête de l’État. Depuis, ils tentent de gagner du terrain, notamment dans le camp du troisième de gauche Jean-Luc Mélenchon. À cette fin, Macron a de nouveau mis l’accent sur la question de la protection du climat.

De récents sondages placent l’actuel chef de l’État en tête de 55 à 56,5 %. Au premier tour, il a déjà obtenu plus de suffrages que la droite Le Pen, le résultat est encore incertain. Lors du dernier tour de l’élection présidentielle en France, le candidat arrivé deuxième au premier tour l’a emporté à plusieurs reprises.

Bruxelles et Berlin ont également suivi l’élection avec beaucoup d’enthousiasme. Contrairement au Macron pro-européen, Le Pen veut prendre ses distances avec l’Allemagne et changer fondamentalement l’Union européenne. Vous vous souvenez, par exemple, de la prérogative du droit national sur le droit communautaire.

Le président de la France est élu pour cinq ans. Il a une influence significative sur la politique du pays et joue souvent un rôle plus important que le Premier ministre et les chefs de gouvernement qu’il nomme.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 19 heures en France et 20 heures dans certaines localités. En raison des décalages horaires, certains territoires français d’outre-mer, comme les Caraïbes, votent samedi.