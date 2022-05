L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, défend le Golden Kick du meilleur buteur de la ligue européenne de football.

Patrik Schick, membre de l’équipe nationale tchèque, qui a marqué 24 buts dans le championnat allemand pour Leverkusen au cours de la saison qui vient de s’achever, a terminé à la sixième place. Au tableau des tireurs de Bundesliga, il occupe la deuxième place juste derrière Lewandowski, qui a marqué 35 buts.

Derrière le souverain polonais, qui s’est imposé l’an dernier pour la première fois grâce à un record de 41 buts en Bundesliga, le Paris St. mis. Germain Kylian Mbappe avec 28 buts. Mbappe est deuxième avec un triplé lors du dernier tour contre les Mets.

La troisième place est revenue au vainqueur du Golden Football 2020 Ciro Immobile de la Lazio Roma et Karim Benzema du Real Madrid qui a marqué 27 buts. Wissam Ben Yedder de Monaco a battu Schick par un but.

L’attaquant tchèque partage la sixième place avec Dušan Vlahovi, qui a été transféré de la Fiorentina à la Juventus en janvier. Alors qu’il portait un maillot florentin, le footballeur serbe a marqué 17 buts en 21 matches de championnat italien et contre Lewandowski à distance, il n’a marqué que sept buts en 15 matches en 15 matches.

Cristiano Ronaldo, quadruple vainqueur du Golden Football, a marqué 18 buts en championnat après son retour à Manchester United et terminé à la 21e place. Lionel Messi, six fois détenteur du trophée, a marqué après avoir déménagé de Barcelone à Paris St. Pétersbourg. Germain dans la compétition française seulement six fois.

Dans Zlatá kopačka, ce n’est pas seulement le nombre de hits qui compte, mais aussi la compétition dans laquelle l’écrivain joue. Les buts dans les cinq premiers championnats (Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie, France) sont multipliés par deux, dans les compétitions plus faibles par un facteur de 1,5 et dans le nombre de points restants selon les buts marqués.

Zlatá kopačka, classement des meilleurs buteurs des ligues européennes de football pour la saison 2021/22 :