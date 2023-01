L’Europe commence à construire des forces sous-marines

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

Après le sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, l’Europe a convenu que la sécurité des infrastructures sous-marines nécessitait plus d’attention et d’investissements, et entame lentement le processus qui aboutira à des fonds marins plus sûrs.

Au niveau de l’Union européenne, la plupart des données et des opinions d’experts sont actuellement agrégées pour les propositions émergentes d’une stratégie commune. Parmi les États, la France est le plus actif, apparemment motivé par le sabotage pour mettre en œuvre à fond les plans annoncés précédemment pour développer les capacités sous-marines et investir dans de nouveaux drones sous-marins.

Le Royaume-Uni est dans une situation très similaire, bien qu’en dehors de l’UE.

Pour l’instant, l’Italie et l’Allemagne semblent bloquées sur un meilleur échange d’informations entre leurs composantes respectives et essaient d’abord de s’assurer qu’elles tirent le meilleur parti de leur capacité existante.

Combien y a-t-il de dangers pour les infrastructures sous-marines ? Nous avons discuté en détail des menaces pesant sur les câbles sous-marins et d’autres infrastructures dans un article précédent avec l’expert allemand Jonas Franken :

L’UE cherche une voie commune

Un plan de renforcement de la sécurité des infrastructures sous-marines, à savoir non seulement les gazoducs, mais aussi les câbles Internet par lesquels passent la majorité des transmissions de données intercontinentales, il a annoncé déjà en octobre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Agence européenne de défense (AED) Il a partagé au serveur Defence News que les responsables européens s’attendent à recevoir l’approbation de l’Italie au cours du premier tiers de cette année et que le programme de coopération structurée permanente PESCO (PESCO) pour protéger les infrastructures sous-marines critiques peut commencer. Cependant, d’autres détails sont inconnus.

Au-delà de cela, l’agence a déclaré qu’elle lancerait une série d’études en janvier pour identifier les « lacunes » dans les défenses des fonds marins et sélectionner les technologies disponibles susceptibles de combler ces lacunes. Le serveur a écrit que les résultats peuvent être attendus fin avril, lorsqu’un événement parrainé par l’agence est prévu pour réunir des représentants de l’armée, des autorités civiles, des entreprises privées et d’autres experts.

La France investit et choisit les drones sous-marins

Concernant les efforts de chaque pays, Defence News a désigné la France comme le premier. Le plan est de défendre les fonds marins servi nous sommes mi-février. Selon le serveur, devenant ainsi le premier pays de l’UE à indiquer clairement que la protection des fonds marins est considérée comme un pilier important de la capacité de défense du pays et la tâche principale de l’armée.

A cette époque, la France ne disposait que de deux robots sous-marins capables de plonger jusqu’à une profondeur maximale de mille mètres, selon Defense News. Plus tard, l’armée a annoncé qu’elle souhaitait augmenter la plongée maximale du drone et a développé deux nouveaux drones. Un entièrement autonome, c’est-à-dire indépendant du navire qu’il accompagne (ceux-ci sont appelés AUV), et un robot sous-marin relié aux navires par des câbles (ceux-ci sont appelés ROV).

Après le sabotage du gazoduc, Paris a appuyé sur le gaz. Cela a déjà été entendu lors de la conférence Euronaval en octobre informations sur le contrat de Paris avec la société norvégienne Kongsberg Maritime, dans le cadre duquel elle testera son AUV pour quatre millions d’euros Hugin Supérieurqui peut opérer jusqu’à six mille mètres de profondeur.

À la fin de l’année dernière, le ministère de la Défense annoncé investissement supplémentaire de 3,5 millions d’euros dans les tests AUV A18D Exail, récemment née de la fusion de deux sociétés technologiques françaises. Les tests doivent commencer cette année.

Selon Defense News, Paris a également approuvé un nouveau programme de test de six mois pour le navire autonome DriX, qui est développé par l’une des deux sociétés qui ont donné naissance à Exail. Le programme devrait commencer en février.

A la fin de cette année elle veut Par ailleurs, le Ministère va initier l’achat d’un robot sous-marin résistant aux mines fabriqué par Thales, qui remplacera le navire classique dédié au même usage.

Avec le soutien de l’armée, un tout nouvel outil de défense des fonds marins voit également le jour en France, un navire autonome au nom commercial Raie. La version la plus avancée devrait être capable de plonger à une profondeur de six mille mètres et offrir la possibilité de cartographier même une intervention quelconque.

La première version, qui ne peut plonger qu’à 300 mètres, sera commercialisée cette année. Selon la société française Marine Tech, qui développe le drone avec une autre société locale, Hologarde, les acheteurs du secteur pétrolier et gazier du Moyen-Orient devraient être intéressés par leurs produits.

Bref, après le sabotage du gazoduc en mer Baltique, la France n’a pas hésité et travaille à remplir un objectif ancien, grâce auquel la France aura probablement un avantage sur les autres pays de l’UE dans la capacité de surveiller les fonds marins.

L’Angleterre veut son Ceta

En ce qui concerne les menaces des fonds marins pour l’Europe, la Grande-Bretagne ne peut être ignorée. Il expérimente depuis longtemps les drones sous-marins. Selon Defence News, c’est en partie parce qu’ils ont besoin de cette technologie pour la production de pétrole et de gaz en mer du Nord. Mais il est clair que l’accent mis sur ce domaine a aussi des raisons purement militaires.

Déjà en 2020, le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, a prononcé un discours il a promisqu’il ferait de la Grande-Bretagne « la première puissance maritime d’Europe », affirmant que ses plans étaient de travailler au développement d’un « nouveau navire de recherche à usages multiples », entre autres.

Soit dit en passant, même l’actuel Premier ministre Rishi Sunak, qui a publié un article de quarante pages sur ce sujet en 2017, est certainement plus conscient des menaces qui pèsent sur les infrastructures sous-marines que la plupart des politiciens du monde entier. une analyse pour le groupe de réflexion Policy Exchange.

Depuis septembre, lorsqu’un gazoduc a explosé sous la mer, les avancées les plus significatives de Londres dans ce domaine sont récentes annoncé investissement de 15 millions de livres sterling dans un contrat avec la petite société britannique MSubs. Ce dernier doit développer un navire militaire d’environ 12 mètres de long avec une autonomie allant jusqu’à 1.600 kilomètres, qui sera « le plus grand drone sous-marin d’Europe ».

Avec ce contrat, Londres continue de mener à bien le projet Cetus, du nom d’un monstre marin de la mythologie grecque antique, un poisson géant utilisé par le seigneur de la mer Poséidon pour se venger de ses ennemis. L’objectif du programme est de développer et de tester de nouvelles technologies dans le domaine des drones télécommandés et de découvrir leur potentiel pour la Marine.

Selon un communiqué officiel, la Marine s’attend à ce que MSubs livre un drone sous-marin d’ici deux ans. En novembre, le ministère de la Défense l’a fait aussi annoncé prévoit d’investir 20 millions de livres sterling dans un ROV non spécifié.

L’Allemagne et l’Italie intègrent les ressources existantes

Naturellement, on a beaucoup parlé de la sécurité des infrastructures sous-marines dans les pays scandinaves et en Allemagne, c’est-à-dire les pays les plus proches du lieu du sabotage de septembre.

Déjà à la mi-octobre, l’OTAN en a informé double présence en mer du Nord et en mer Baltique avec 30 navires soutenus par des avions et des sous-marins.

Mais en ce qui concerne l’expansion de l’arsenal de la marine, il ne s’est pas passé grand-chose jusqu’à présent, du moins selon les informations connues du public. Par exemple, la marine allemande, selon Defence News, déclare vouloir relier les sources de données existantes sur les fonds marins en un seul système plus transparent et qui fonctionne mieux.

Plus précisément, il s’agit de l’intégration de capteurs installés par des entreprises privées qui disposent d’infrastructures sous-marines avec des capteurs scientifiques et militaires.

Étapes italiennes dans le même esprit. Ils étaient là depuis environ deux mois et demi avant le sabotage de la coopération de défense des fonds marins D’accord Marine italienne avec la société de télécommunications locale Sparkle, qui possède la majeure partie du câble.

Dans une déclaration conjointe, la marine et la compagnie se sont engagées à coopérer sur les activités de reconnaissance et de surveillance et le partage d’informations. La marine a en outre déclaré que quatre nouveaux sous-marins de classe NFS, qui remplacent l’ancien sous-marin U212A, seraient mieux à même de remplir cet objectif. Ils sont censés être également conçus pour fonctionner avec des drones sous-marins. Mais leur production prendra probablement des années.

Les Italiens plaçaient également leurs espoirs dans l’amélioration des câbles eux-mêmes ou dans la recherche de capteurs capables de « surveiller » les câbles. Selon Defense News, l’Italie a reçu des informations sur ces recherches du Royaume-Uni et d’autres partenaires, mais selon un scientifique italien familier avec le déroulement de l’expérience, le résultat devrait être la découverte que les capteurs mesurant les changements de pression ne sont pas encore assez sensibles pour les détecter. mouvement de sous-marins ou d’autres engins à proximité.

Longue course

Quelques mois après le sabotage du Nord Stream, on peut dire sans risque de se tromper que l’incident a, dans une certaine mesure, incité l’Europe à prendre la menace au sérieux. Seuls les États qui ont commencé à se concentrer sur cet objectif bien avant la défaillance des gazoducs ont fait de véritables progrès jusqu’à présent.